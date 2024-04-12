İyi Parti'den Erdoğan-Akşener görüşmesiyle ilgili açıklama: İddialar gerçek dışı

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Ramazan Bayramı kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İyi Parti'nin Genel Başkanlığı'ndan ayrılmaya karar veren Meral Akşener arasında görüşme gerçekleştirildi.

Görüşmeye ilişkin çeşitli çevrelerce birtakım iddialar öne sürüldü. Erdoğan'ın, Akşener'den "partinin başında kalmaya devam etmesini istediği" iddia edildi.

Bu iddia, çok geçmeden İyi Parti tarafından yalanlandı. Nezaketen gerçekleştirilen telefon görüşmesinin kapsamının çarpıtıldığı belirtildi.

"Algı operasyonu yapıyorlar"

Partiye yönelik "algı operasyonu" yürütüldüğü ifade edilerek, asıl hedefin İyi Parti'nin kurumsal kimliğine zarar vermek olduğu kaydedildi. Erdoğan-Akşener görüşmesinde bayramlaşma dışına çıkılmadığının altı çizildi.

"İddialar gerçek dışı"

İyi Parti'den yapılan söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Dün bayramlaşma programı kapsamında Sayın Cumhurbaşkanı ile genel başkanımız Sayın Meral Akşener arasında nezaketen yapılan bir telefon görüşmesine ilişkin olarak gerçek dışı haber ve iddialar ortaya konulmuştur.



Bayramlaşma dışında bir içeriği bulunmayan bu görüşme, farklı saiklerle partimize yönelik bir algı operasyonuna dönüştürülmüştür.



Söz konusu haberlerin organize olarak yayılması ise İyi Parti'nin kurumsal yapısına zarar vermeyi amaçlamaktadır.