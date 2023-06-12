İyi Parti'den Meral Akşener ile devam mesajı İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, GİK toplantısının ardından yaptığı açıklamasında "İyi Parti, tüm mensuplarıyla Türkiye’nin umudu ve milletinin sesi olan genel başkanımız Sayın Meral Akşener önderliğinde iktidar hedefine çok daha güçlü adımlarla ilerleyecektir" dedi.

ANKA

Milli irade, 28 Mayıs seçimlerinde yeniden "Erdoğan" dedi.

Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha Cumhurbaşkanı seçilirken, muhalefetin lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise yenilgilerinin arasında bir yenisini daha ekledi.

Seçimlerin ardından muhalefette iç hesaplaşmalar başladı.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'e yönelik istifa çağrıları yükselmeye başladı. Ancak kurultay kararı alan CHP ve İyi Parti'de liderler değişmeyecek gibi gözüküyor..

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, genel merkez ek binada düzenlenen toplantıda, partisinin Genel İdare Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Yaklaşık 3 saat süren toplantı sonrası İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

"İyi Parti ailesi, Akşener'in etrafında kenetlenerek yeni yol haritasını müjdeleyecektir"

Zorlu, 24 Haziran 2023 Cumartesi günü yapılacak kongre sürecinin değerlendirildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Bugün Genel İdare Kurulu toplantımız gerçekleştirilmiş olup seçim sonrası gelişmeler ve yaklaşan büyük kongremiz hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur. İYİ Partimiz, kongre sürecinin bir gereği olarak 22 Mayıs 2023 tarihinde ilan edildiği üzere, 24 Haziran 2023 Cumartesi günü Ankara ATO Congresium’da 3. Olağan Büyük Kurultayı’nı gerçekleştirecektir.



İYİ Parti ailesi, bu büyük buluşmada liderimiz Sayın Meral Akşener’in etrafında kenetlenerek ülkemizin içine sokulduğu çıkmazdan kurtuluşu ve yeni yol haritasını müjdeleyecektir.

"Sayın Akşener önderliğinde iktidar hedefine çok daha güçlü adımlarla ileyeceğiz"