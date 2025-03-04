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Haber Merkezi

İsmi çok tartışılıyordu...

CHP'de milletvekili transferleri sürüyor.

CHP'YE KATILDI

Kasım 2023’te 'İyi Parti çatısı altında ülkeye daha fazla katkı sağlayamayacağını düşündüğü' için istifa eden Adnan Beker, CHP’ye katıldı.

ROZETİNİ ÖZEL TAKTI

Beker'in rozetini, CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı.

"PARTİMİZİ İKTİDARA TAŞIYACAĞIZ"

Beker, "Bugün burada sağ siyasetinde kurduğum tecrübelerle bulunuyorum. Bir şeyleri değiştirebileceğimize inanıyorum. Partimiz hep birlikte iktidara taşıyacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun." dedi.

VEKİL SAYISI 134'E YÜKSELDİ

Beker'in CHP'ye katılmasıyla partinin milletvekili sayısı 134'e yükselmiş oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A OY VERMİŞTİ

Beker, 28 Mayıs 2023 tarihindeki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partisinin adayı Kemal Kılıçdaroğlu yerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a oy verdiğini açıkladı.

Beker, katıldığı canlı yayında Altılı Masa’yı da eleştirerek, şöyle konuşmuştu:

Seçimin kaybedildiği gece oradaydım. Herkes oradaydı. Bütün genel başkan yardımcıları filan. Cenaze evi gibiydi, herkes çok üzgündü. Meral Hanım’ın da morali çok bozuktu. Tek üzülmeyen bendim. Kemal Bey’e oy vermedim. Oy da istemedim. 14 Mayıs’ta oy kullanmadım, 28 Mayıs’ta Tayyip Bey’e oy verdim. Kime vereyim, başka bir aday yok ki. Bunlar bizim Pursaklar Belediyesi’ni yönetemezdi, ne anlatıyorsunuz ya! Tayyip Bey’den başka aday yoktu ki, kime verelim?

KILIÇDAROĞLU'NA YAKIN İSİMLERDEN ARDI ARDINA TEPKİLER

Adnan Beker’in CHP’ye katılmasına Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler ardı ardına tepki gösterdi.

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, "Sayın Erdoğan’ı destekleyen, Altılı Masa hakkında ‘Pursaklar Belediyesi’ni bile yönetemez’ gibi sığ ifadeler kullanan Sayın Beker’in Cumhuriyet Halk Partisi saflarına katılması, parti örgütümüzde ve tabanda haklı soru işaretleri yaratacaktır." diye yazdı.

CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, "Yaptığı açıklamalarla, başta Cumhuriyet Halk Partisi’nin kadrolarına ve kurumsal kimliğine sistemli olarak saldıran bağımsız milletvekilinin, partimize geçeceğine dair haberlerin doğru olmadığını umuyorum." dedi.

ADNAN BEKER KİMDİR?

1964 yılında Yozgat’ta doğan Adnan Beker, ilk ve ortaöğrenimini Ankara Solfasol’da, lise eğitimini ise Aydınlıkevler Lisesi’nde tamamladı.

Genç yaşta ticarete atılan Beker; petrol, inşaat ve enerji sektörlerinde faaliyet gösterdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği ve Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Üyeliği gibi görevlerde bulundu.

2009’da MHP Pursaklar Belediye Başkanı Adayı olan Beker, 2019’da CHP listesinden İyi Parti kontenjanıyla Çankaya Belediye Meclis Üyeliğine seçildi ve dört yıl boyunca Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde Grup Başkanvekilliği yaptı.

Beker’in petrol, inşaat, enerji sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler grubunun sahibi olduğu ve siyasette önünü açmak için maddi imkanlarını kullandığı da düşünülüyor.