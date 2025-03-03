ANKA

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından zor günler geçiren İYİ Parti'de adeta istifa furyası yaşandı.

Öyle ki peş peşe yaşanan istifaların ardından en sonunda partiden Meral Akşener de ayrıldı ve yerine Müsavat Dervişoğlu geldi.

O dönem partiden istifa eden isimlerden birisi de Ankara Milletvekili Adnan Beker'di.

"İYİ Parti çatısı altında ülkeye daha fazla katkı sağlayamayacağını düşündüğü için istifa ettiğini" ifade eden Beker, CHP rozeti takmaya hazırlanıyor.

SALI GÜNÜ CHP'YE GEÇECEK

İYİ Parti'den 16 Kasım 2023 tarihinde istifa eden Ankara Milletvekili Adnan Beker, salı günü CHP'ye katılacak.

Beker'e rozetini CHP'nin salı günü yapılacak grup toplantısında CHP Genel Başkanı Özgür Özel takacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A OY VERDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Adnan Beker 2023 yılında tv100 ekranlarında katıldığı canlı yayında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdiğini söylemişti.

Beker o dönem şöyle konuşmuştu: