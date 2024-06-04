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İyi Parti'den istifa eden Aykut Kaya, CHP'ye katıldı

İyi Parti'den istifa eden Aykut Kaya, CHP'ye katıldı Geçtiğimiz günlerde İyi Parti'den istifa eden Antalya Milletvekili Aykut Kaya, ailesiyle birlikte CHP'ye katıldı. Böylelikle CHP, son bir ayda İyi Parti'den iki milletvekilini saflarına katmış oldu.