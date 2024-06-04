İyi Parti’de sular bir türlü durulmuyor...
Bir milletvekili daha Cumhuriyet Halk Partisi saflarına geçti.
Antalya Milletvekili Aykut Kaya, "İyi Parti'de milletimize ve ülkemize hizmet etme koşullarının ortadan kalktığını üzülerek görmekteyim." diyerek 31 Mayıs'ta istifasını açıkladı.
Vekil sayısı 36'ya düştü
Kaya’nın istifasıyla İyi Parti’nin milletvekili sayısı 44’ten 36’ya düştü.
CHP'ye katıldı
İyi Parti’den istifa eden Antalya Milletvekili Aykut Kaya, çocukları ile birlikte CHP'ye katıldı.
Rozeti Özel taktı
Kaya’ya, rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı.
Kaya'nın ardından kürsüye kızı Azra ve oğlu Kutay Kaya da çıktı.
"Baba ocağı" dedi
Kaya, CHP kürsüsündeki konuşmada "Ülkesine ve Cumhuriyet'ine bağlı tüm vatanseverlerin yeri baba ocağıdır." dedi.
Yanıkömeroğlu da CHP'ye katılmıştı
Bir ay önce de İyi Parti’den istifa eden İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, CHP’ye katılmıştı.
Geçişler sürüyor
Ayrıca 31 Mart Yerel Seçimleri’nden sonra İyi Parti’den CHP’ye Başkanlık Divanı’nda görev almış Sevinç Atabay ve Bahadır Erdem ile sağlık politikalarından sorumlu genel başkan yardımcılığı yapan bilim insanı Taner Demirel, CHP’ye katılmış; grup toplantılarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den rozetlerini almıştı.
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