İyi Parti'de genel seçimlerde alınan sonuçların ardından istifa dalgası başladı.
Partinin önemli isimlerinden olan Bahadır Erdem de İyi Parti'den istifa etmişti.
Partide Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı olarak görev yapmış olan Erdem ile ilgili bugün yeni bir gelişme yaşandı.
Rozetini Özgür Özel taktı
Bahadır Erdem, CHP’ye katıldı.
Erdem'in parti rozetini, CHP Grup Toplantısı'nda Genel Başkan Özgür Özel taktı.
Özel, "CHP’ye çok önemli katkılar yapacak olan yakın mesai arkadaşımız olan Bahadır Erdem, babaevine katıldı." diye konuştu.
Özel'in ardından söz alan Erdem, partililere teşekkür etti.
"Elimden gelen her şeyi yapacağım"
Erdem, şu ifadeleri kullandı:
"CHP’nin her bir neferini selamlıyorum. Bu benim ve ailem için çok önemli günde Sayın Genel Başkanımıza benim hakkımda söylediği sözler için teşekkür ederim. Onur duydum. Türkiye'de adaletin ve hukukun yeniden parlaması için, eşitlik ve kadın hakları için elimden gelen her şeyi yapacağım."
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış