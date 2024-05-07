İyi Parti'den istifa etmişti: Bahadır Erdem CHP'ye katıldı İyi Parti'den istifa eden Bahadır Erdem, CHP'ye katıldı. Erdem'e rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı.

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ensonhaber.com

İyi Parti'de genel seçimlerde alınan sonuçların ardından istifa dalgası başladı.

Partinin önemli isimlerinden olan Bahadır Erdem de İyi Parti'den istifa etmişti.

Partide Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı olarak görev yapmış olan Erdem ile ilgili bugün yeni bir gelişme yaşandı.

Rozetini Özgür Özel taktı

Bahadır Erdem, CHP’ye katıldı.

Erdem'in parti rozetini, CHP Grup Toplantısı'nda Genel Başkan Özgür Özel taktı.

Özel, "CHP’ye çok önemli katkılar yapacak olan yakın mesai arkadaşımız olan Bahadır Erdem, babaevine katıldı." diye konuştu.

Özel'in ardından söz alan Erdem, partililere teşekkür etti.

"Elimden gelen her şeyi yapacağım"

Erdem, şu ifadeleri kullandı: