İyi Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına HDP şartı

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "İttifak aday ol derse olurum" sözlerine İyi Parti'den tek bir şart geldi.

Türkiye, 2023 yılında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini şimdiden tartışmaya başladı.

Bu tartışmaların nedeni ise, muhalefetin sık sık yaptığı erken seçim çağrıları.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, 2023'ü işaret ederek erken seçim tartışmalarına noktayı koydu. Partiler de hazırlıklarına bu yönde başladı.

AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nda yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı açıklanırken, Millet İtifakı'nda belirsizlik devam ediyor.

MİLLET İTTİFAKI'NDA GÜNDEM KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Millet İttifakı isterse cumhurbaşkanı adayı olurum” sözleri İYİ Parti içinde de yankı buluyor.

İYİ Partililer, “Kılıçdaroğlu’nun aday olması durumunda Millet İttifakı’nın 2023’teki seçimleri kazanma olasılığını” tartışıyor.

HDP ŞARTI

İYİ Parti Lideri Meral Akşener’in bu kez “Millet İttifakı olarak bir uzlaşı ile aday çıkarılmasına sıcak baktığı” ifade ediliyor.

Partide, "istemesi durumunda Kılıçdaroğlu’nun adaylığına yeşil ışık yakılırken, bu noktada İYİ Parti’nin tek itirazının HDP’ye yönelik olacağı” vurgulanıyor.

Cumhuriyet’in haberine göre, İYİ Parti, 2023’e giderken hiçbir koşulda HDP ile yan yana gelmek istemiyor.

Kılıçdaroğlu, geçen günlerde, bir internet sitesinin yayınında HDP ile ilgili, “HDP’nin ittifakta yer almadığını ancak demokrasi içinde HDP’nin de vazgeçilmez bir unsur olduğunu” söylemişti.