İyi Parti'den Kılıçdaroğlu'na hamburger göndermesi

Amerika'da siyasi temaslarda bulunan İyi Partili Ahmet Erozan, 'Hamburger yemeye gelmedik' paylaşımıyla CHP'lileri kızdırdı.

Millet İttifakı partileri ABD turunda.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği ABD ziyareti ile gündeme oturmuştu.

Kılıçdaroğlu'nun gezisinin en dikkat çeken yönü ise New York'tan Washington DC'ye yolculuğu oldu.

Kılıçdaroğlu'nun iki nokta arasını hava yolu ile geçmesi beklenirken bu plan iptal edildi ve kara yolu ile Pennsylvania üzerinden Washington'a geçti.

Ancak CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun, ABD'de kimseye haber vermeden tam bu noktalarda 8 saat ortadan kaybolması tartışmaları beraberinde getirdi.



"Hamburger yemeye gittik"

Çıkan tartışmalar için açıklama yapan Kılıçdaroğlu ise, "Hamburger yemeye gittik." ifadeleriyle kendisini savundu.

İyi Parti heyeti ABD'de

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan sonra İyi Parti heyeti de ABD’ye gitti.

İyi Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı emekli Büyükelçi Ahmet Kamil Erozan ve yardımcısı Mehmet Ali Karamemiş'ten oluşan İyi Parti heyeti, ABD'de temaslarını sürdürüyor.

"ABD'ye hamburger yemeye gelmedik"

ABD'de bulunan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erozan, CHP Lideri'ni eleştirdi. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Erozan, "ABD'ye hamburger yemeye gelmedik." ifadelerini kullandı.