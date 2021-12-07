İyi Parti'den Kılıçdaroğlu'nun adaylık ihtimaline: Kazanamayacak birini istemiyoruz

Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda yaşadığı kararsızlıkla gündem olan Millet İttifakı'nda aday gösterileceği konuşulan Kemal Kılıçdaroğlu için İyi Parti'den açıklama geldi.

Türkiye'de 2023'te yapılacak seçimler için siyasi partiler çalışmalarını sürdürüyor.

AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nda yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı açıklanırken, Millet İttifakı'nda ise belirsizlik devam ediyor.

CHP ve İyi Parti'nin başını çektiği Millet İttifakı'nda ise kulislerde adaylık için adı en baskın geçen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu...

Konuyla ilgili İyi Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Habertürk'ten Mahir Kılıç'a açıklamalardan bulundu.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylığını değerlendiren Aydın, "Kazanamayacak bir adayı kabul etmiyoruz." değerlendirmesinde bulunarak şu ifadeleri kullandı;

"BİZİM BİR İLKEMİZ VAR

"Kendisinden talip olduğunu duymadım ama bizim bir ilkemiz var. Diyoruz ki bu konuda herkes idealist davranmalı, nefis zamanı, adaylık düşünenler idealist davranmalı. Kimler aday olmayı düşünüyorsa bu şartları göze alarak temel ilkemize kabul sağlayarak bu yola çıkmalılar. Kazanma riski görünen anket ilmiyle belirlenen bir adayı, İyi Parti olarak kabul etmiyoruz.

"KAZANAMAMA İHTİMALLİ BİRİNİ..."

Millet İttifakı'nın varlığı seçimi ilk turda kazanabilecek genişlikte, o bakımdan en uygun adayın istişarelerle belirlenerek ortaya konulması Türkiye'ye yapılabilecek en iyi iyilik. Kazanamama ihtimali olan birinin uygun olmayacağını söyleyeceğiz, sonuç odaklı düşüneceğiz."