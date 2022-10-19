İyi Parti'den Meral Akşener için Cumhurbaşkanlığı adaylığı çıkışı

İyi Partili Lütfü Türkkan, Twitter'dan yaptığı paylaşımla Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı adayı olabileceğini belirtti. Türkkan, "Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı olduğu bir Türkiye hayal edin" dedi.

2023 seçimlerine 7 ay gibi bir süre kalmışken partiler çalışmalarına hız verdi.

Seçimlere dair en çok konuşulan konular arasında ise Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı yer alıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmasına karşı çıkan Meral Akşener'in, aday olarak CHP Lideri'nin karşısına çıkacağı iddia edilmişti.

İyi Partili siyasetçiler, gündeme bomba gibi düşen iddiaları körükleyen açıklamalar yapmaya başladı.

Lütfü Türkkan'dan adaylık çıkışı geldi

İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, adaylık konusunda önemli bir çıkışta bulundu.

"Aday kim olmalı"

Twitter hesabı üzerinden bir anket paylaşımında bulunan Lütfü Türkkan, "Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?" sorusuna yanıt verdi.

"Dünya bile çok güzel"

Lütfü Türkkan, Meral Akşener'in yüzde 40 çıktığı sonucu paylaşarak, ''Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı olduğu bir Türkiye hayal edin. Dünya bile çok güzel, yalnız Türkiye değil.'' ifadelerini kullandı.

Akşener "Başbakanlığa talibim" demişti

İyi Parti Lideri Meral Akşener ise daha önceden yaptığı açıklamada, "Başbakanlığa talibim, partimiz birinci parti çıkacak, ona da inanıyorum." diyerek Cumhurbaşkanlığı adayı olmayacağını belirtmişti.



