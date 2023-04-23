İyi Parti’den MHP’ye önemli katılım: Alparslan Dursun yuvasına geri döndü Türkiye seçimlere adım adım yaklaşırken İyi Parti'den MHP'ye önemli bir katılım gerçekleşti. Eski Burdur milletvekili Alparslan Dursun İyi Parti'den ayrılarak yuvasına döndü.

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Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına gidiyor.

Yüksek Seçim Kurulu'nun belirlediği takvim doğrultusunda seçim süreci işlerken partiler ve ittifaklar milletvekili aday listesini teslim etti.

Seçim atmosferine girilmesiyle birlikte siyasetin gündemi de hareketlendi.

Bu çerçevede siyasi isimlerden de bir bir destek mesajları gelmeye devam ediyor.

Son olarak Burdur'da İyi Parti'den MHP'ye önemli bir katılım gerçekleşti.

Alparslan Dursun MHP'ye katıldı

25. Dönem MHP Milletvekili olan ve sonrasında İyi Partiye katılarak Bucak Belediye Başkan Adayı son olarakta İyi Parti Aday adayı olan Burdur siyasetinin aktif isimlerinden Alparslan Dursun MHP'ye katıldı.

Destek açıklaması yaptı

Burdur Bucak İlçesi Kızılkaya Beldesinde MHP seçim çalışmalarına destek veren Dursun yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Burdur’dan çok kıymetli ardaşlarımın milletvekili olarak gideceğine inanıyorum.

MHP'ye olumlu yansımaları olacak

Milletvekili adayı Olpak ile diğer aday ve partililerle birlikte Kızılkaya’da yürüyüş yaparak ziyaretlere eşlik etti.

Milliyetçi seçmen kitlesi ile bilinen Bucak'ta bu katılımın MHP açısından sandığa olumlu yansıyacağı belirtiliyor.