İyi Parti'den Millet İttifakı açıklaması: Partiler arasında hiçbir sorun yok

İyi Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, son dönemde gündeme gelen 'ittifak bitiyor mu?' sorularına yanıt verdi.

İsmail Tatlıoğlu, İyi Parti İzmir İl Başkanlığında, partinin Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Ekonomi Politikaları Başkanı Erhan Usta, Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray ve Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale ile basın toplantısı düzenledi.

Son günlerde İyi Parti ile CHP arasında yaşanan fikir ayrılıkları sonrası "Millet İttifakı bitiyor mu?" sorusuna toplantıda açıklık getirildi.

"MİLLET İTTİFAKI GAYET BAŞARILI"

İyi Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Millet İttifakı'ndaki partiler arasında sorun olmadığını dile getirdi.

CHP ve İyi Partinin kurduğu ittifakın gayet başarılı olduğunu kaydeden Tatlıoğlu, "Millet İttifakı başarısını Türkiye'nin siyasal iklimini değiştirerek taçlandıracak. Millet İttifakı olarak bugünkü sorunlara derman, yarınlara da umut olan bir Türkiye inşa etmek için uğraşıyoruz. Tabii ki İyi Parti olarak kurumsal yapı içinde Türkiye'yi yönetme hedefi taşıyoruz. Bu bazı hususları eleştirmemizin önünde engel değil." diye konuştu.

İYİ PARTİ TUNÇ SOYER'DEN MEMNUN MU

“İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in performansından memnun musunuz?” diye sorulması üzerine konuşan İyi Parti İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu da, "Memnun değilim ama sana da deprem vursaydı, sel vursaydı, sana da göktaşı düşseydi sen de halinden çok memnun olmazdın. Bu sene İzmir'in yaşamadığı bir şey kalmadı. Her şey yerli yerinde demiyorum. Ciddi bir altyapı problemi olduğunu zaten biliyoruz, yıllardır söylüyoruz. Ama geride bıraktığımız yıl talihsiz bir yıl oldu. Ciddi bir deprem felaketi yaşadık, sel felaketi yaşadık." dedi.