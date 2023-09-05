İyi Parti'den seçim itirafı: Allah memleketimizi korumuş Canlı yayında "Seçimi kazansaydınız koordine bir şekilde bu ülkeyi yönetebilecek miydiniz?" diye sorulan İyi Partili Adnan Beker, "Ya biz daha bakanları oluşturamamışız. Biz daha atamalar yapamamışız, Allah memleketi korumuş" ifadelerini kullandı.

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ensonhaber.com

Seçimleri kaybeden muhalefet birbirine suçlamaya başladı.

İyi Parti cephesinde, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı yüzünden kaybedildiği görüşü hakim.

CHP'de ise diğer ittifak üyeleriyle birlikte İyi Parti'nin yeterli seçim çalışması yürütmediği görüşü ağır basıyor.

Bir yandan da yerel seçimleri düşünen muhalefette zaman zaman da bazı bölgelerde iş birliği yapılabileceğine yönelik açıklamalar geliyor.

Muhalefetin hesaplaşması sürüyor

Hal böyleyken İyi Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker, TV100'de yayınlanan Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı'nın konuğu oldu.

Kaybedilen seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Beker, dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Herkese her yetki dağıtılmış"

Beker'e programda, "Seçimi kazansaydınız koordine bir şekilde bu ülkeyi yönetebilecek miydiniz?" diye soruldu.

Kılıçdaroğlu'nun Zafer Partisi'ne yönelik bakanlık vaadine değinen Beker, "Sonradan bakıyoruz seçim kaybedildikten sonra biz bu masanın ikinci büyük partisiyiz. Genel Başkanımıza söylenmemiş, biz bilmiyoruz parti olarak. Bir partiye İçişleri Bakanlığı, MİT Müsteşarlığı, Kültür Bakanlığı verilmiş. Herkese her yetki dağıtılmış." dedi.

Bakanları oluşturamamış, atamaları yapamamışız: Allah memleketimizi korumuş

Bakanları bile oluşturamadıklarını söyleyen Beker bu kez ise, "Ya biz daha bakanları oluşturamamışız. Biz daha atamalar yapamamışız, Allah memleketi korumuş." ifadelerini kullandı.

Babacan açıklıyor, Davutoğlu açıklıyor: İyi ki kazanamamışız diyorlar

Beker'in konuyla ilgili diğer ifadeleri şöyle: