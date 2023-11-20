İYi Parti'den Ümit Dikbayır hamlesi: Kesin ihraç talebi ile disipline sevk edildi Meral Akşener’in ailesinin hesaplarını incelettiği iddiasıyla gündeme gelen İyi Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

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ensonhaber.com

Peş peşe istifaların yaşandığı İyi Parti'de sular durulmuyor.

Önemli isimlerin ayrıldığı parti, şimdi de yolsuzluk iddiasıyla çalkalanıyor.

Krizin en önemli aktörü ise Meral Akşener'in öz yeğeni olan Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır.

Öyle ki Dikbayır ile ilgili Meral Akşener ve ailesinin hesaplarını incelettiği iddiası ortaya atıldı.

Akşener ile öz yeğeni Dikbayır arasında 'yolsuzluk' gerilimi

Hesap inceletme iddiasının yanı sıra partinin kasasından 132 milyon liranın buharlaştığı Dikbayır tarafından öne sürülünce, İyi Parti'de yolsuzluk gündemi iyice ayyuka çıktı.

İddiaların ardından kendisinin ve ailesinin banka hesaplarının inceletildiğini söyleyen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den sert açıklamalar geldi.

Sadece kendisinin değil, oğlunun ve eşinin hesaplarının da kontrol edildiğini gayriresmi olarak öğrendiğini belirten Akşener "Bu doğru bir bilgi. Biz ilgili bankaya müracaat ettik, şimdi o gayriresmi bilgi resmi hale gelecek. Bunu ispat edemeyen şerefsiz oğlu şerefsizdir. İspat edildiği takdirde de ben bu politikayı tümden bırakacağım." ifadelerini kullandı.

İddialar ispatlanmazsa savcılığa başvuracağını söyledi

Akşener'in sözleri sonrası Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Dikbayır ise, kendisi hakkında ortaya atılan iddiaların ortaya çıkartılması durumunda vekillikten istifa edeceğini belirtti.

Dikbayır ayrıca, kendisi hakkındaki iddiaların da ortaya çıkartılmaması durumunda savcılığa başvuracağını söyledi.

Kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi

Yaşananlar İyi Parti'de deprem etkisi yaratırken konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Ümit Dikbayır’ın kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini duyurdu.

Zorlu, kesin ihraç talebinin Akşener'in imzasıyla gerçekleştirildiğini ekledi.

Zorlu'nun konuyla ilgili ifadeleri şöyle: