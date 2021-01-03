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    İyi Partili Ağıralioğlu, Diyarbakır'daki evlat nöbetini değerlendirdi

    İyi Partili Ağıralioğlu, Diyarbakır'daki evlat nöbetini değerlendirdi

    Yavuz Ağıralioğlu, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelerin eylemine devlet yetkililerinin katılmasını doğru bulmadığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 03.01.2021 - 15:31
    • Güncelleme : 03.01.2021 - 15:34
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    İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, HaberTürk'de Eren Eğilmez'in sunduğu Gerçek Fikri Ne programına katıldı.

    Gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan Ağıralıoğlu'na, Diyarbakır HDP İl Binası önünde, kandırılarak dağa kaçırılan çocukları için eylemde olan anneleri İyi Parti'nin neden ziyaret etmediği soruldu.

    İyi Partili Ağıralioğlu Diyarbakır'daki evlat nöbetini değerlendirdi VİDEO

    "DEVLETİN ORAYA GİTMESİ DOĞRU DEĞİL"

    İyi Parti'li Vekil, annelerin yaptığı eylemin doğru olduğunu fakat devletin oraya gitmesinin yanlış olduğunu söyledi.

    Ağıralioğlu, "Politik buluyorum. Annelerin oraya gitmesini doğru buluyorum. Şuna dikkat çekilmesi doğru: 'HDP bizim çocuklarımızı kandırıyor.' Bu algı için, böyle meşru bir hissiyatı annelerden başka hiçkimse yoğuramaz. Annelerin ızdırabı 'çocukarımızı bu HDP üzerinden dağa gönderiyorlar' algısı için doğrudur. Ama devletin oraya gitmesi yanlıştır. Devlet bakanları marifetiyle bir partinin binasına gidip öyle ağlayan bir görüntü veremez.  Asla devlet ağlamaz. Böyle bir görüntünün devletin itibarına suikast olduğunuz düşürünüyorum. Anneler gidebilir. Biz bir partiyiz. Düşünün ki; siyasal olarak muhattap almadığımız, siyasi meşruiyetini problemli gördüğümüz bir partinin önüne gidip orda hak aramayı devlet etme iddiamızla da yakışır bulamıyoruz." ifadelerini kullandı.

    İyi Partili Ağıralioğlu, Diyarbakır daki evlat nöbetini değerlendirdi #1

    İyi Partili Ağıralioğlu, Diyarbakır daki evlat nöbetini değerlendirdi #2

    İyi Partili Ağıralioğlu, Diyarbakır daki evlat nöbetini değerlendirdi #3

    İyi Partili Ağıralioğlu, Diyarbakır daki evlat nöbetini değerlendirdi #4

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