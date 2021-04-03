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    İyi Partili Ahmet Erozan'dan 'Andımız'ı okuyan papağan' paylaşımı

    İyi Partili Ahmet Erozan'dan 'Andımız'ı okuyan papağan' paylaşımı

    İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erozan, sosyal medya hesabından Andımız'ı okuyan bir papağanın görüntülerini paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 03.04.2021 - 18:10
    • Güncelleme : 03.04.2021 - 18:11
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    Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de kamuoyunun en çok tartıştığı konulardan biri "Andımız" olmuştu.

    Danıştay, Andımız'la ilgili 4’e karşı 11 oyla 'Okunmasın' kararı vermişti.

    İYİ PARTİLİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISINDAN GARİP TEPKİ

    Alınan bu karar kimi çevreler tarafından olumlu karşılansa da, kimileri için tepki çekmeye devam ediyor.

    Son olarak İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erozan'dan, Andımız ile ilgili enteresan bir tepki geldi.

    İyi Partili Ahmet Erozan'dan 'Andımız'ı okuyan papağan' paylaşımı

    ANDIMIZ'I OKUYAN PAPAĞAN...

    Erozan, Andımız'ı okuyan bir papağanın görüntülerini Twitter hesabından paylaştı.

    Erozan, paylaşımında "Papağan kadar olamayanlara ithaf olunur" ifadelerini kullandı.

    İyi Partili Ahmet Erozan dan Andımız ı okuyan papağan paylaşımı #1

    İyi Partili Ahmet Erozan dan Andımız ı okuyan papağan paylaşımı #2

    İyi Partili Ahmet Erozan dan Andımız ı okuyan papağan paylaşımı #3

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