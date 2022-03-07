İyi Partili Aslı Duru'dan Trabzonspor için şampiyonluk yorumu

Şampiyonluk yolunda ilerleyen Trabzonspor'un iyi oynamadığına değinen İyi Partili Duru, Karadeniz ekibinin 3 büyüklerin kötü olduğu için şampiyonluğa yakın olduğunu söyledi.

Trabzonspor, ligde hiç azımsanmayacak derecede önemli bir hakimiyet kurdu.

Bordo-Mavili ekip, en yakın rakibi Konyaspor’a 15 puan fark atarken, bitime haftalar kala şampiyonluğa koşuyor.

Süper Lig'in 28. haftasında da dün Fenerbahçe ile karşılaşn Karadeniz temsilcisi, maçın büyük bir kısımını 10 kişiyle oynayan rakibi karşısında 1 puana razı oldu.

Trabzonspor'un oyunu sonrası ise İyi Parti İstanbul Medya Başkanı Aslı Duru, yaptığı açıklamalarla Trabzonluları kızdırdı.

Trabzonspor'un bu sezon oynadığı futbolla şampiyonluğu hakketmediğini savunan Duru, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, elde edilen başarıyı 3 büyük kulüp üzerinden gördü.

"BU YIL OYNANAN FUTBOLLA DEĞİL..."

Fenerbahçeli oluşuyla da bilinen Duru yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Trabzonspor bu yıl iyi futbol oynadığı için değil 3 büyükler kötü olduğu için mi şampiyon oluyor sorusu geliyor aklına insanın? Fenerbahçe bugün 10 kişiyle verdiği mücadeleyi sezon boyunca verseydi keşke… Fenerbahçeli futbolcuları ortaya koydukları karakterli oyundan dolayı kutluyorum."