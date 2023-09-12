İyi Partili Ayhan Erel'den İzmir itirafı: Keşke iktidar yönetse İzmir'İn yönetim eksikliklerini ve sorunlarını itiraf eden İyi Partili Ayhan Erel'in "Keşke İzmir’i bir dönem iktidar partisine mensup bir başkan yönetse" sözleri gündem oldu.

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ensonhaber.com

Uzun yıllardır CHP'li başkanlar tarafından yönetilen İzmir'in içler acısı hali tüm Türkiye'nin malumu...

Hizmet değil ideolojik motivasyonla yerel seçimleri geçiren İzmir'de başkan adaylarının CHP'li olmaları şimdiye kadar kazanmaları için en geçerli özellik oldu.

Artık işler değişti...

İzmir'deki altyapı ve hizmet sorunları o kadar büyüdü ki CHP'nin "odun koysak seçilir" yaklaşımının halkta geçerliliği kalmadı.

Öyle ki İyi Parti 27. Dönem Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, halkın bu durumuna tercüman olacak bir itirafta bulundu.

"İzmir'i keşke İktidar yönetse"

tv100 ekranlarında yayınlanan Erdoğan Aktaş'ın sunduğu Eşit Ağırlık programına katılan Erel, İzmir'in durumunun içler acısı olduğunu söyledi.

Erel, "İzmir çok yoğun bir şehir, gittiğimde gönlümden ‘Keşke İzmir’i bir dönem iktidar partisine mensup bir belediye başkanı yönetse sanırım 5 yılda ayağa kaldırırdı’ diye geçirdim." dedi.

İyi Parti İzmir'de seçim çalışmalarına başladı

Erel'in bu sözleri sosyal medyada gündem olurken, İyi Parti'nin İzmir'de aday çıkartmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Yerel seçimlere kendi kadroları ve kendi adayları ile gitme kararı alan İyi Parti'de partinin önemli isimlerinden Ümit Özlale'nin ismi İzmir adaylığı için geçiyor.

Özlale, İzmir'de çalışmalarına bile başladı. İyi Partili Özlale, uzun süredir İzmir'de İzmirlilerle bir araya geliyor.