İYİ Partili Aytekin Kaya, kısıtlama saatlerinde doğum günü partisi yaptı

İYİ Partili Aytekin Kaya, kısıtlama saatlerinde doğum günü partisi yaptı

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya’nın da aralarında bulunduğu kalabalık grup, doğum günü partisinde doyasıya eğlenirken, canlı yayınlanan bu anlar tepki gördü.

Aydın’ın İncirliova Belediye Başkanı İYİ Partili Aytekin Kaya, dün akşam, kısıtlama saatlerinde 54'üncü yaş gününü kendisine ait deve çiftliğinde arkadaşlarıyla kutladı.

Sazlı-sözlü kutlama, doğum gününe katılanlardan birinin sosyal medya hesabından canlı yayınlandı.

İZLEYENLER TEPKİ GÖSTERİ

Görüntüleri izleyenler, pandemiye rağmen maske ve sosyal mesafeye dikkat edilmediğini, ayrıca doğum gününün kısıtlama saatlerinde gerçekleştiğine dikkat çekerek, tepki gösterdi.

İYİ Partili Kaya, maskesiz ve sosyal mesafesiz doğum günü kutlamasına yaptı İZLE

GEÇEN HAFTA BİR MECLİS ÜYESİ KORONADAN VEFAT ETTİ

Bazı kullanıcılar ise İYİ Partili Meclis Üyesi Muammer Öztürk'ün geçen hafta koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini hatırlattı.