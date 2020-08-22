İyi Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, katıldığı bir programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği müjdeyle ilgili açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin milletvekillerine Karadeniz'de doğalgaz bulunmasıyla ilgili konuşma yasağı getirdi.

İyi Parti'de ise böyle bir yasak şimdilik söz konusu değil.

Erdoğan'ın bu müjdesinin ardından Halk TV canlı yayınında Özlem Gürses'e konuşan İyi Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfini küçümsedi.

"BU DOĞALGAZLA SİNEMADA SANDALYE DEĞİŞTİRİLİR"

Aytun Çıray açıklamasında, "320 milyar metreküp olup olmadığı henüz belli olmayan bir doğalgaz ile değiştirseniz değiştirseniz sinemada sandalye değiştirirsiniz" ifadelerini kullandı.

İyi Partili Aytun Çıray: Bu doğalgazla sinemada sandalye değiştiririz