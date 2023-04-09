İYİ Partili Aytun Çıray, milletvekili adaylığından çekildiğini açıkladı İYİ Parti Genel Başkandanışmanı Aytun Çıray, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamasında, "Baraj altına düşen oylarımızı yükseltmek için çok çalışacağım." diyerek milletvekili adaylığından feragat ettiğini duyurdu.

ensonhaber.com 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlere kısa bir süre kala Millet İttifakı'nda milletvekili adayı belirleme yarışı sürüyor.

Aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'na teslim edilmesine de az bir süre varken, Millet İttifakı'nda yeni gelişmeler meydana geliyor. "İYİ Parti milletvekili adaylığımdan feragat ediyorum" İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, beklenmedik bir kararla milletvekili adaylığından çekildiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çıray, oylarının baraj altına düştüğünü belirterek şu ifadeleri kurdu: "14 mayıs sonrası Türkiye'ye farklı zeminde katkıda bulunmak umuduyla İYİ Parti milletvekili adaylığımdan feragat ediyorum. İzmir'de Saygı değer Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olması.. Ve kriz sonrası baraj altına düşen oylarımızı yükseltmek için çok çalışacağım. Yaşasın Atatürk!" "Liste ortada yokken ikinci sıraya itiraz ettiğim yalandır" Çıray yaptığı diğer bir paylaşımında, Halk TV'ye "Aytun Çıray'ın ikinci sırada olmaya itiraz ettiğini" söyleyen Altan Sancar'ın iddiasını yalanlayarak, "Liste ortada yokken ikinci sıraya itiraz ettiğim yalandır. Feragatımın nedenini önümüzdeki günlerde açıklayacağım. Saygılar." dedi.