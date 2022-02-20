İyi Partili Aytun Çıray'dan çirkin Çanakkale Köprüsü paylaşımı

İyi Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, 1915 Çanakkale Köprüsü projesini geçiş garantisi üzerinden eleştirirken proje formatını "yap işlet/becer" sözleriyle tarif etti.

Türkiye'nin en önemli projelerinden birinde daha sona gelindi.

İşlevi, kazanımları boyutu gibi birçok özelliğiyle tarihe geçecek olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılışına sayılı günler kaldı.

26 Şubat’ta açılması planlanan köprünün açılış tarihi değişti ve yeni tarih Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyuruldu.

18 MART'TA AÇILACAK

Erdoğan, bir paylaşım yaparak "Planlanandan bir buçuk yıl önce tamamladığımız, bir an evvel milletimizin hizmetine sunmak için 26 Şubat’ta açmayı planladığımız 1915 Çanakkale Köprümüzün açılışını, vatandaşlarımızın talebi üzerine Çanakkale Zaferi’mizin yıl dönümünde, 18 Mart’ta gerçekleştirme kararı aldık." ifadelerini kullandı.

2023 metrelik orta açıklığı ile dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü olma özelliği taşıyan köprünün, kesin açılış tarihinin belirlenmesiyle muhalefetten eleşitiriler yükselmeya başladı.

"YAP İŞLET BECER"

Bu eleştirilerden biri ise kullanışan çirkin üslup nedeniyle dikkat çekti.

İyi Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, köprü projesini geçiş garantisi üzerinden eleştirirken proje formatını "yap işlet/becer" sözleriyle tarif etti.

Aytun Çıray, "Yap işlet/becer(!) devret modeliyle yapılan köprünün ihalesini Limak-Daelim-SK-Yapı Merkezi ortaklığı kazanmıştı. Hazine, otomobil başına 15 euro+KDV'den günlük 45 bin geçiş garantisi vermişti. Geçişler en az 275 TL olacak. Ve devlet şirkete her gün en az 10,5 milyon ödeyecek." ifadelerini kullandı.