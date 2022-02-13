İYİ Partili Bahadır Erdem: Kılıçdaroğlu'nun adaylığına en ufak bir itirazımız yok

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, partisinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasına itirazı olmadığını söyledi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, Halk TV'de yayınlanan "Asıl Mesele" programına konuk olarak katıldı.

Erdem, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı hakkında konuştu.

"KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINA İTİRAZIMIZ YOK"

Erdem, program sunucusu gazeteci İnan Demirel'in "Partinizin, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itirazı var mı?" sorusuna "Hiçbir suretle yok" yanıtını verdi.

Erdem, partisinin Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itirazı olmadığını dile getirirken, karar verme aşamasında Millet İttifakı'nda yer alacak diğer partilerle birlikte karar verileceğinin de altını çizdi.

Erdem'in konuşmasından ara başlıklar şu şekilde:

"6 PARTİNİN BİR ARAYA GELDİĞİ BU MASA ÇOK KIYMETLİ BİR MASA"

"Kılıçdaroğlu ana muhalefet partisi lideri olarak, kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı olarak adayı olabilir, buna partimizin en ufak bir itirazı yoktur. Sadece bir ittifak adayı olarak cumhurbaşkanı adayı kim olacaksa belirleneceği için bunu Sayın Kılıçdaroğlu'nun da dahil olduğu, o sırada Millet İttifakı'na kim dahil ise o partilerin genel başkanları ve kurulları birlikte karar verecek. Millet İttifakı dediğimizde biz şu an sadece CHP ve İyi Parti'den söz ediyoruz, 6 partinin bir araya geldiği bu masa çok kıymetli bir masa"





"AKŞENER BAŞBAKANLIĞA ADAY OLARAK, NEFSİNİ YENEN BİRİSİDİR"

"Şu anda kimlerin aday olduğunu Sayın Erdoğan da dahil olmak üzere bilmiyoruz. Ama kimin aday olmadığını biliyoruz. Sayın Akşener, ben aday değilim ve ben başbakanlığa adayım dediği zaman kendi nefsini ve kendisini bütün alkışlarını, İyi Parti'nin neferlerinin de üzüldüğü, bunu dahi bir tarafa bırakarak Türkiye için bu makamdan vazgeçen birisidir.

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