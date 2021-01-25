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- İYİ Partili başkan Aytekin Kaya ve arkadaşlarına korona cezası
İYİ Partili başkan Aytekin Kaya ve arkadaşlarına korona cezası
Kısıtlama saatlerinde sazlı sözlü doğum günü kutlaması yapan Aytekin Kaya ve 12 arkadaşına, jandarma ekiplerince 11 bin 700 lira para cezası kesildi.
- Haber Merkezi
- 25.01.2021 - 14:24
- Güncelleme : 25.01.2021 - 14:28
Aydın'ın İncirliova Belediye Başkanı İYİ Partili Aytekin Kaya'nın 54'üncü yaş günü için sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 22 Ocak tarihinde sazlı sözlü kutlama yapıldı.
Kaya'ya ait deve çiftliğindeki kutlamaya katılan kişilerden biri o anları sosyal medyada paylaştı.
Salgının unutulduğu ve sosyal mesafenin dikkate alınmadığı kutlama tepki toplarken, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ise görüntülerin ardından harekete geçti.
13 KİŞİYE 11 BİN TL CEZA
Ekipler, Kaya ile 12 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 11 bin 700 lira para cezası uyguladı.
İYİ Partili Kaya, maskesiz ve sosyal mesafesiz doğum günü kutlamasına yaptı