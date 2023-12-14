İyi Parti'de kriz üstüne kriz! Ece Güner partisinden istifa etti İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner, partisinin İstanbul ve Ankara’da işbirliği teklifini reddetmesi üzerine partisinden istifa ettiğini açıkladı.

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İyi Parti'de, 14-28 Mayıs seçimlerinin ardından başlayan kriz şiddetini artırarak devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nin ardından başlayan kriz, 31 Mart 2024 yerel seçimleri yaklaşırken daha da büyüdü.

Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ardından partinin üst yönetiminde 'kuruluş ayarları'na dönme fikri ağır bastı.

İttifak siyasetine karşı çıkıldı

Bu kapsamda muhalefete yönelik eleştiriler belirginleşirken, ittifak siyasetine karşı çıkıldı.

Özgür Özel'in ziyaretinin ardından Parti Genel İdare Kurulu, CHP'nin yerel seçimlerde işbirliği teklifini reddetti.

Genel İdare Kurulu'nda yapılan oylamada işbirliği teklifine 14'e karşılık 35 hayır oyu verildi.

Bir kriz daha

Son kriz ise İstanbul'da yaşanıyor...

İstanbul'da ittifaka karşı çıkılmasının ardından İyi Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, karara ilişkin "Teşkilatlara rağmen siyaset yapılmaz" tepkisini gösterdi.

İBB Grup Başkanvekilliği için yapılan seçimde İbrahim Özkan yeniden göreve seçildi.

İYİ Parti, İbrahim Özkan’ı yeniden İBB Grup Başkanvekilliği görevine seçen 7 üyesini kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti.

Ece Güner istifa etti

Tüm bu süreç yaşanırken partinin Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner, İstanbul ve Ankara’da işbirliği yapılmaması gerekçesiyle partiden istifa ettiğini açıkladı.

İstanbul vurgusu yaptı

Ekrem İmamoğlu’nun yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığını kazanmasının önemini vurgulayan Güner, partisine de eleştiriler yöneltti.

4 Aralık’taki Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısında alınan kararı desteklemediğini belirterek, "Yapabileceğim tek şey saygı duymak ve istifa etmektir." dedi.

"Ülkem için mücadeleme devam edeceğim"

Güner, "Bağımsız bir hukukçu olarak ilkelerim doğrultusunda ülkem için mücadeleme devam edeceğim." ifadesini kullandı.

Oy hesabı yaptı

İstanbul'a vurgu yapan Güner şunları söyledi:

Mart 2019'da Sn. İmamoğlu 'ilk' seçimde sadece 14 bin oy farkla kazanmıştı. Oyların yüzde 0,1 civarı bir farkla. Binde biri. Bu seçimde 1 oyun bile önemi olacaktır.



Oyları bölersek; AK Parti'nin adayı kazanacaktır. Bu somut bir gerçektir. Bu yüzden; vicdani kanaatim şöyledir; kazanabilecek tek aday olduğu için, -1 oy bile fire vermeden- Sayın Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'u tekrar kazanmasını desteklemeliyiz.

İstifa furyası

Üst üste istifalar ile sarsılan partideki ilk istifa, Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu’ndan geldi.

Partisinin AK Parti ile ittifak yapması gerektiğini belirten Hatipoğlu, ardından İyi Parti’den istifa ederek AK Parti'ye katıldı.

Hatipoğlu’nun ardından eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz ve Genel İdare Kurulu Üyesi Bahadır Erdem, Ankara Milletvekili Adnan Beker İyi Parti’den ayrıldı.

Çözülmenin sürdüğü partide Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Çağdaş Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla istifa ettiğini açıkladı.

İzmir Milletvekili Aytun Çıray da partiden istifa ederken, Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ihraç edildi.

Son olarak Zeki Üçok görevden alındı

İyi Parti'de, son olarak CHP ile işbirliğini savunan ve bu doğrultuda haritalı sunumlar yapan Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok görevden alındı.

Milletvekili sayısı 40'a düştü

Geçtiğimiz mayıs ayında yapılan seçimlerde İyi Parti, parlamentoya 44 milletvekili sokmuştu.

Ardı ardına gelen istifalarla birlikte İyi Parti'nin milletvekili sayısı 40'a düştü.