İyi Partili Erhan Usta: HDP, Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemek zorunda HDP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklamasının ardından Ensonhaber yayınına katılan İyi Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, "HDP, Kılıçdaroğlu'nu desteklemek zorunda" dedi.

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Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine odaklandı.

7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na ise PKK'nın yanı sıra HDP'den de destekler gelmeye devam ediyor.

Daha önce PKK'nın sözde elebaşları birçok kez Kılıçdaroğlu'na destek açıklamasında bulunmuş ve teröristbaşı Apo'ya özgürlük, özerklik ve sınır ötesi operasyonların durması umuduyla, seçimlerde Kılıçdaroğlu'na oy vereceklerini açıklamıştı.

HDP'den Kılıçdaroğlu'na açık destek

PKK'nın siyasi ayağı HDP'den de Kılıçdaroğlu'na açıktan destek açıklaması geldi.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini söyleyerek, "Tek adam rejimini sonlandırma noktasında Kılıçdaroğlu ile hedeflerimiz örtüşüyor. Bu nedenle Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı verdik." ifadelerini kullandı.

Ensonhaber siyasetin nabzını tutuyor

Seçimlere günler kala Ensonhaber siyasetin nabzını tutmaya devam ediyor.

Ensonhaber'in YouTube kanalında İlker Koç'un sunduğu programın canlı yayın İyi Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta oldu.

Moderatör İlker Koç, Erhan Usta'ya "HDP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemesini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu sordu.

"En güçlü aday Kılıçdaroğlu’nu desteklemek zorundalar"

HDP ile resmi bir ittifaklarının olmadığını belirten Erhan Usta şu ifadeleri kullandı:

Biz Millet İttifakı 6 siyasi partiden oluşuyoruz ve bu ittifakların içerisinde HDP yok. Resmi-gayriresmi bizim ittifakımızda HDP yok. HDP o zaman neden Millet İttifakı’nın adayını destekliyor diye düşünülebilir, çünkü desteklemezlerse yapabilecekleri başka bir şey yok. İşsizlik, adalet sorunu, ekonomi bunlar Türkiye’de yaşayan herkesin sorunu. Dolayısıyla HDP, Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekliyorum ya da desteklemiyorum dese de en güçlü aday Kılıçdaroğlu’nu desteklemek zorundalar.

"HDP kazanabileceğine inansa Kılıçdaroğlu’nu destekler mi?" diye soran Usta şöyle devam etti:

Kazanma ihtimali olmadığı ortada onun için iktidar değişmesi için en güçlü adayı destekliyor. Millet İttifakı seçimi kazanırsa bakanlık verilecek diyor böyle bir şey. Biz HDP ile resmi- gayriresmi ilişki içerisinde değiliz.

"HDP keşke aday çıkarsaydı"

HDP'nin seçimlere kendi adayıyla girmesi gerektiğini belirten Usta seçimlerin ikinci tura kalması halinde zaten Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini ifade ederek şunları söyledi:

Ben HDP’nin kendi adayını çıkartmasını isterdim. HDP’nin aday çıkarmasını Cumhur İttifakı çok iyi kullandı keşke aday çıkarsalardı zaten ikinci tura kaldığı zaman seçim en güçlü adayı destekleyecekler. Şu an sadece Cumhur İttifakı’na malzeme verdiler.

"Seçimler büyük ihtimalle ikinci tura kalacak"

Anketlerdeki son duruma da cevap veren Usta, "Kemal Kılıçdaroğlu önde gözüküyor ama büyük ihtimalle seçimler ikinci tura kalacak." dedi.