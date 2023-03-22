İyi Partili Erhan Usta'nın, HDP ile ilgili adaylık ifadeleri yeniden gündemde İyi Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta'nın 4 Mart 2023 tarihindeki "HDP aday çıkarmıyorum derse, Erdoğan bu seçimi ciddi bir farkla alır" sözleri yeniden gündem oldu.

Ay başında Millet İttifakı'nda yaşanan adaylık krizi gündeme damga vurmuştu.

İyi Parti cephesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmemiş, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a 'adaylık' çağrısında bulunmuştu.

Daha sonra yeni bir formülle bu iki ismin de Cumhurbaşkanı yardımcısı olmasında uzlaşıldı.

Ve son olarak İyi Parti masaya döndü, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ilan edildi.

Kılıçdaroğlu son olarak geçtiğimiz hafta sonu HDP ile bir görüşme gerçekleştirdi.

İyi Partili Erhan Usta'nın o sözleri hatırlandı

Görüşmenin ardından HDP yaptığı açıklamayla Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarmama kararı aldı.

HDP'nin aday çıkarmayarak Kılıçdaroğlu'nu desteklemesinin ardından İyi Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta'nın sözleri gündeme geldi.

Usta, İyi Parti'nin altılı masadan kalktığı dönemde Habertürk yayınına bağlanarak yaşanan krizi değerlendirmişti.

"HDP aday çıkarmazsa Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimi ciddi farkla kazanır"

Usta, HDP uyarısında bulunarak, 'HDP'nin aday çıkarmaması durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi ciddi farkla kazanacağını' ifade etmişti.

Erhan Usta konuya ilişkin, "Kemal Bey bu seçimi alabilecek durumdaysa, özellikle ikinci tur için bu söyleniyordu, zaten HDP birinci turda aday çıkarmazsa… Bakın bu işler Ankara'da, İstanbul'da oturarak olmuyor. Anadolu'yu dolaşınca bu işin böyle olmadığını görüyorsunuz. HDP'nin aday çıkarmaması durumunda, 'Karşısında kim olursa onu destekliyorum' dediği durumda, Erdoğan bu seçimi ciddi bir farkla alır. En muhalif olanların ciddi bir kısmı bile muhalefetin adayına oy vermekte çekinir." demişti.