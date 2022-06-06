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    İyi Partili Erhan Usta'ya Mahmut Ustaosmanoğlu tepkisi

    İyi Partili Erhan Usta'ya Mahmut Ustaosmanoğlu tepkisi

    Yoğun bakıma alınan Mahmut Ustaosmanoğlu için geçmiş olsun mesajı yayınlayan İyi Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, sosyal medyada linç edildi.
    • Haber Merkezi
    • 06.06.2022 - 13:07
    • Güncelleme : 06.06.2022 - 13:40
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    İsmailağa cemaati lideri ve İslam alimlerinden 93 yaşındaki Mahmut Ustaosmanoğlu, geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırıldı.

    Yaşına bağlı sağlık sorunları nedeniyle rahatsızlanarak İstanbul'da özel bir hastaneye kaldırılan Ustaosmanoğlu, yoğun bakıma alındı.

    Türk siyaset camiasından birçok isim de Ustaosmanoğlu'na geçmiş olsun mesajı yayınladı.

    İyi Parti'den Grup Başkanvekili Erhan Usta da bu isimler arasında yer aldı.

    "Ömrünü İslam'a adamış..."

    Sosyal medya hesabından Ustaosmanoğlu'na geçmiş olsun dileklerini ileten İyi Partili Usta, "Ömrünü İslam'a adamış bir isim Mahmut Ustaosmanoğlu… Allah’tan acil şifalar dilerim… " ifadelerine yer verdi.

    İyi Parti'ye laiklik tepkisi

    Ancak Usta'nın paylaşımı, parti ve ittifak tabanındaki seçmen tarafından tepkilere neden oldu.

    İyi Parti'nin muhafazakar bir parti olmadığını belirten bir grup, "geçmiş olsun" mesajının altında, laiklik çerçevesinde mesajın derhal silinmesini talep etti.

    İşte o mesajlardan birkaçı;

    İyi Partili Erhan Usta ya Mahmut Ustaosmanoğlu tepkisi #1

    İyi Partili Erhan Usta ya Mahmut Ustaosmanoğlu tepkisi #2

    İyi Partili Erhan Usta ya Mahmut Ustaosmanoğlu tepkisi #3

    İyi Partili Erhan Usta ya Mahmut Ustaosmanoğlu tepkisi #4

    İyi Partili Erhan Usta ya Mahmut Ustaosmanoğlu tepkisi #5

    İyi Partili Erhan Usta ya Mahmut Ustaosmanoğlu tepkisi #6

    İyi Partili Erhan Usta ya Mahmut Ustaosmanoğlu tepkisi #7


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