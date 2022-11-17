İyi Partili Ahmet Kamil Erozan'dan, Taksim teröristine delil savunması

İyi Partili Ahmet Kamil Erozan, İstiklal Caddesi'ndeki hain terör saldırısını gerçekleştiren Ahlam Albashır'a terörist denilmesi için elde delil olmadığını ileri sürdü.

Taksim'de pazar günü yaşanan hain terör saldırısı sonrasında tüm ülke yasa boğuldu.

Yaşanan patlamada 6 vatandaş şehit oldu.

81 yaralı çevre hastanelere kaldırılırken olayla ilgili geniş bir soruşturma başlatıldı.

Yapılan operasyonlarla saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashır ve irtibat halinde olduğu tespit edilen 50 kişi kıskıvrak yakalandı.

Terör bağlantısını itiraf etti

Emniyetteki sorgusuna da başlanan terörist, Suriye'nin Münbiç bölgesinde PKK/PYD terör örgütü içinde sözde üst düzey istihbarat biriminde faaliyet yürüten "Hacı" kod adlı örgüt mensubuyla irtibatlı olduğunu söyledi.

Albashır ifadesinde, ayrıca "Hacı" kod adlı örgüt mensubundan Türkiye'ye yönelik eylem yapması yönünde talimat aldığını, Münbiç'te 2 ay kaldıktan sonra Afrin-İdlib üzerinden Türkiye'ye giriş yaptığını itiraf etti.

İyi Partili Erozan skandal ifadeler kullandı

Teröristin bu itiraflarına rağmen, CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk TV yayınına katılan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan'dan skandal ifadeler geldi.

Ahmet Kamil Erozan, saldırıyı gerçekleştiren teröriste terörist denilmesi için elde delil olmadığını ileri sürdü. Erozan'ın bu açıklamaları, sosyal medyada tepki topladı.

"Paketin içinde ne olduğunu bilmiyor olabilir"

Ahmet Kamil Erozan, "O kadın elindeki paketin içinde ne olduğunu bilmiyor olabilir." dedi.

İyi Partili Erozan, Taksim saldırganına terörist diyemedi

"Terörist denilmesi için elde ne delil var"

Erozan, "Yakaladılar, gözaltına aldılar, tutukladılar vesaire. Şimdi bu kadının terörist olarak tanımlanması için elde ne delil var bilmiyorum ama ben şu seçeneği de aklımızda tutalım demek durumundayım; O kadın elindeki paketin içinde ne olduğunu da bilmiyor olabilir. Yani sen bu paketi götür. Bu şeyleri biliyorsunuz, bu telefon üzerinden yapılan dolandırıcılıkları. Torbayı götür ağacın altına bırak. Ondan sonra başkası geliyor alıyor. Yani burada çok daha derine gidecek bir araştırmanın yapılması lazım. Bugün çok daha sıcak olay maalesef. Bunun emniyet makamları ve adli makamlar tarafından soruşturulmasının ayrıntısına girildiğinde karşımıza bambaşka bir isim de çıkabilir." ifadelerini kullandı.