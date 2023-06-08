İyi Partili Ethem Baykal: Meral Hanım artık torun sevsin Meral Akşener'i istifaya davet eden İyi Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal, Ensonhaber Youtube kanalının konuğu oldu. Çarpıcı ifadeler kullanan Baykal, Akşener'i torun sevmeye davet etti.

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Türkiye seçim sürecini tamamladı...

Cumhur İttifakı 14 Mayıs’ta Meclis çoğunluğunu 28 Mayıs’ta ise Cumhurbaşkanlığı seçimini zaferle tamamladı.

Millet İttifakı’nın seçimdeki başarısızlığı sonrasında ‘istifa’ söylentileri ve çağrıları yüksek sesle konuşulmaya başlandı.

6'lı masa karıştı

CHP’de kurultay yapılması için görüşme trafik sürerken Millet İttifakı ortaklarından İyi Parti’de de aynı durum söz konusu.

İttifakın CHP'den sonraki en büyük ikinci ortağı İyi Parti'de ise Genel Başkan Meral Akşener hedef tahtasına konulan isim oldu.

Ethem Baykal, Akşener'i istifaya çağırdı

Partinin önemli isimlerinden birisi olan Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal, Akşener'i istifaya çağırdı.

Siyaset gündemi seçimlerden sonrada hareketliliğini sürdürürken Ensonhaber siyasetin nabzını tutmaya devam ediyor.

Ensonhaber'in konuğu oldu

Ensonhaber'in YouTube kanalında İlker Koç ve Sevda Türküsev'in sunumuyla yayınlanan Gündem Özel'in son konuğu İyi Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal oldu.

Ethem Baykal programdaki konuşmasında adeta Meral Akşener'i topa tuttu.

"Meral Hanım torun sevsin"

Akşener'in başarısız bir süreç geçirdiğini belirten Baykal, Akşener'i torun sevmeye davet etti.

"Meral Hanım torunlarına hasret kaldı, torun sevsin" diyen Baykal, "Baba-oğul ve mommye güle güle diyoruz" dedi.

"Parti bizimdir, şu an partiyi işgal edenler kiracıdır"

İlker Koç'un "Yavuz Bey ile bir dirsek temasınız var mı?" sorusuna ise Ethem Baykal şu yanıtı verdi:

Yavuz Bey bizim partimizin renklerinden biriydi. Süreç iyi yönetilemediği için partiyi terk etmiştir. Parti bizimdir, şu an partiyi işgal edenler kiracıdır. Oğlumuz evleniyor kiracıları göndereceğiz.

"Genel başkanın aklanıp gelmesi lazım"

Ethem Baykal'ın gündemi sarsacak açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

Meral Akşener’i güçlü bir irade kaldırdı masadan ama daha güçlü bir irade geri oturttu. Oturturken milliyetçi iradenin dahli yoktu. Boş yere istişare yapıldı. Akşener’in 2016 yılından beri FETÖ dosyası var. Genel başkanın aklanıp gelmesi lazım.

"Temayül yoklamaları tiyatro şeklinde gelişti"

Kendi içlerinde demokratik olmayanların ülke adına demokratik mücadele vermeleri mümkün değil. 6’lı masa içinde partilerine muhalif olan isimlerin ben Kemal Kılıçdaroğlu’na oy verdiklerini düşünmüyorum. Bizde ise kurucu iradenin temelinde sapmalar meydana geldiği için parti içerisindeki seçimler adaletsizlik içerisinde gerçekleşmiştir. Yapanın yanına kar kalmıştır. Bunu gören parti içerisindeki kişiler her türlü hile hurdaya giriştiler. Mesela İstanbul'da il başkanının oğlu temayüle girdi sahte oy kullanırken yakalandı ve bununla ilgili hiçbir işlem yapılmadı. Ankara’da yapılan tüm temayül yoklamaları mizansen şeklinde, tiyatro şeklinde gelişti.

"2 puanımız CHP’ye 5 puanımız MHP’ye gitti"

Cumartesi günü partiye üye olanlar pazar günü milletvekili listelerinde aday gösterildi. Partide bağış kültürünü yaygınlaştırarak kişiler iyi noktalara getirildi. Masadan otur- kalk programından sonra bizim 2 puanımız CHP’ye 5 puanımız MHP’ye gitti. Beş yıllık çalışmalara rağmen bir arpa boyu yol alınamadı.

"Seçim akşamı genel başkanı istifaya davet ettik"