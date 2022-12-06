Bütçe görüşmelerinde çıkan kavgada yaralanan İYİ Partili Hüseyin Örs, kaldırıldığı hastanede yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Kavga anları ise anbean kayda alındı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 2023 Bütçe Görüşmeleri sürüyor...

Bütçe teklifi görüşmelerinin başlaması ile Meclis'te 2 günde 2 kez kavga çıktı.

Maratonun ilk gününde Kemal Kılıçdaroğlu ile AK Parti Genelbaşkanvekili Numan Kurtulmuş arasındaki gerginliğin bir benzeri bugün de AK Parti ile İyi Parti arasında yaşandı.

AK Parti ile İyi Parti milletvekilleri arasında çıkan tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü.

İyi Partili Hüseyin Örs, arbede sırasında kafasına darbe alarak hastaneye kaldırıldı.

Yoğun bakıma kaldırıldı

Edinilen son dakika bilgisine göre Örs, kaldırıldığı hastanede yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

Kavga anları

Bir diğer yandan, Sözcü foto muhabiri Zekeriya Albayrak, kavga anlarını görüntüledi.

İşte o anlar...

İyi Partili Hüseyin Örs yoğun bakıma alındı VİDEO

