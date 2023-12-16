İyi Partili İbrahim Özkan açıkladı! İstanbul'da partililerin yüzde 80'i istifa aşamasında İBB İyi Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, İstanbul'da partililerin yüzde 80'inin istifaya hazırlandığını belirtti. Özkan, ayrıca İyi Parti teşkilatlarında CHP ile işbirliği yapılması konusunda yoğun bir talep olduğunu söyledi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

İyi Parti'de seçimlerin ardından işler hiç iyi gitmedi...

Yaşanan büyük oy kaybı ve 6'lı masa nedeniyle genel başkan Meral Akşener'e tepki dinmedi.

Yerel seçimlere ittifaksız gidileceğini açıklayan Meral Akşener, kendine yönelik muhalif açıklamalarda bulunan isimlerin istifasını istedi.

Partide peş peşe yaşanan istifalar ise gerilimi iyice yükseltti.

Meral Akşener baskı yaptı

İyi Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, Meral Akşener'in isteğiyle İBB Belediye Meclisi görevinden istifa etmişti.

Özkan, "Genel Başkan Meral Akşener'in talebi doğrultusunda artık 'Hür ve Müstakilim' İBB İyi Parti Grup Başkan Vekilliği görevinden istifa ediyorum" demişti.

İbrahim Özkan'ın istifası sonrasında İBB Meclisi'ndeki İYİ Parti grubu yeni grup başkanvekili seçmek üzere toplandı.

Tekrar seçildi

Toplantıda 8 meclis üyesinden 7’sinin oyları ile İbrahim Özkan yeniden grup başkanvekilliğine aday olarak gösterildi ve seçildi.

"Teşkilatlara rağmen siyaset yapılmaz"

Tekrar seçilmesinin ardından açıklama yapan İbrahim Özkan, partisinin yerel seçimlerde ittifak yapmama kararını eleştirerek şunları kaydetmişti:

Teşkilatlara rağmen siyaset yapılmaz. Genel İdare Kurulu’nun vermiş olduğu bir karar var. Bu karar nasıl değiştirilebilir. Ayetleri tefsirciler tartışabiliyor. Genel İdare Kurulu, Genel Başkana yetki verdi. Şu an böyle bir yetki yok. Bence istişare kanallarının kapanması diye bir şey yok. 20 Şubat’a kadar bu süreç devam edebilir. Somut bir öneri getirilirse, Genel Başkan nezaketli bir insan. Genel kanaat işbirliği yapılması yönündedir.

İBB Binası'nda açıklama yaptı

Bugün ise İyi Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, İBB Saraçhane Binası'nda açıklama yaptı.

Özkan, tabanda dip dalga olduğunu ve seçmenin mutsuzluğunu gündeme getirdi.

İttifak yapılmalı dedi

İyi Parti'nin yerel seçimlerde her yerden aday çıkarmasının AK Parti'ye yaracağını belirten Özkan, Ankara ve İstanbul'da ittifak yapılması çağrısı yaptı.

"Partililerin yüzde 80'i istifa aşamasında"

İstanbul'da parti teşkilatının rahatsızlık duyduğunu ifade Özkan, parti üyelerinin yüzde 80'inin istifa aşamasında olduğunu itiraf etti.

"Teker teker istifa ediyorlar"

İbrahim Özkan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Her gün bir,leri istifa ediyor, dün Diyarbakır istifa etti ondan önce Amasya istifa etti, meclis üyeleri teker teker istifa ediyor şu anda İstanbul’da belediye meclis üyelerimizin dışında partililerimizin yüzde 80’i istifa aşamasında. Siyaset insan kaybederek yapılmaz kazanarak yapılır.

Kimse kalmadı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin İyi partili 12 üyesi, CHP listelerinden seçilmişti. Bunlardan ikisi milletvekili adaylığı için istifa etti.

Üyelerden Suat Sarı ve Tuğrul Arık belediye başkan aday adaylığı için görevlerinden ayrıldı ve geride 8 üye kaldı.

Kalan 8 üye de kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi.