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    İyi Partili İbrahim Özkan Merkezefendi'deki heykelleri AK Parti yaptırdı sandı

    İyi Partili İbrahim Özkan Merkezefendi'deki heykelleri AK Parti yaptırdı sandı

    CHP'li Merkezefendi Belediyesi'nin hayal kırıklığı yaratan heykellerini AK Parti'nin yaptırdığını sanan İyi Partili Özkan, rezil oldu.
    • Haber Merkezi
    • 23.10.2021 - 12:26
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    CHP'nin bir heykel projesi daha skandalla sonuçlandı...

    Denizli'de CHP'li Merkezefendi Belediyesi'nin korona sürecinde sağlık çalışanlarına ithafen inşa ettiği heykeller estetik ve mimari yapısı tartışmalara neden oldu.

    Heykellerin kaldırılmasını talep eden Denizliler ise, çocuklarının korktuklarını belirtti.

    SANAT ESERİ OLARAK BAKIN

    Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Coşkun ise, heykellere sanat eseri gözüyle bakılmasını söyleyerek "Heykelleri belediyemizin kendi personeli tasarladı. Sanat eseri olarak görülmemelidir. Sadece saygı amaçlı yapıldı. Burada kötü bir niyet yok ve aranmamalıdır." ifadelerini kullandı.

    İyi Partili İbrahim Özkan Merkezefendi deki heykelleri AK Parti yaptırdı sandı #1

    "AK PARTİ TÜRKİYE'Sİ... "

    Ancak heykelleri CHP'nin değil AK Partili belediyenin yaptırdığını sanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, heykelleri tiye almak için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

    Heykellerin fotoğraflarıyla paylaşım yapan İyi Partili Özkan "Milatta önce ve 2021 AK Parti Türkiye'si" yazdı.

    HEMEN SİLDİ

    Özkan, heykellerin CHP'li belediye tarafından yaptırıldığını fark edince hemen paylaşımını kaldırdı.

    İyi Partili İbrahim Özkan Merkezefendi deki heykelleri AK Parti yaptırdı sandı #2

    İyi Partili İbrahim Özkan Merkezefendi deki heykelleri AK Parti yaptırdı sandı #3

    İyi Partili İbrahim Özkan Merkezefendi deki heykelleri AK Parti yaptırdı sandı #4

    İyi Partili İbrahim Özkan Merkezefendi deki heykelleri AK Parti yaptırdı sandı #5

    İyi Partili İbrahim Özkan Merkezefendi deki heykelleri AK Parti yaptırdı sandı #6

    İyi Partili İbrahim Özkan Merkezefendi deki heykelleri AK Parti yaptırdı sandı #7

    İyi Partili İbrahim Özkan Merkezefendi deki heykelleri AK Parti yaptırdı sandı #8

    İyi Partili İbrahim Özkan Merkezefendi deki heykelleri AK Parti yaptırdı sandı #9

    İyi Partili İbrahim Özkan Merkezefendi deki heykelleri AK Parti yaptırdı sandı #10

    İyi Partili İbrahim Özkan Merkezefendi deki heykelleri AK Parti yaptırdı sandı #11

    Denizli'de sağlıkçı heykelleri tepki çekti

    İyi Partili İbrahim Özkan Merkezefendi deki heykelleri AK Parti yaptırdı sandı #12

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