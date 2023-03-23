İyi Partili Koray Aydın sekizinci cumhurbaşkanı yardımcısı için sinyal verdi: Muharrem İnce olabilir Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanı adayı olmasıyla oyların bölündüğünü düşünen muhalefet, 7 cumhurbaşkanı yardımcılığı formülünde İnce’ye de koltuk verilmesine yeşil ışık yaktı

Haber Merkezi

Türkiye, 51 gün sonra sandığa gidiyor.

Büyük bir heyecanla beklenen Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Adayların açıklanmaya başlamasıyla, ittifaklar da şekilleniyor.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, büyük krizler sonrası Cumhur İttifakı adayı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına aday olarak çıkarıldı.

Bu kapsamda seçim çalışmaları için sahaya inen Kılıçdaroğlu, tüm sınırları zorladı.

HDP'den aday çıkarmama kararı

Öyle ki 6'lı masada yer alan ve adaylığını ilk olarak veto eden İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e rağmen HDP iyi görüştü.

Yapıcı bir görüşme olduğunu belirten HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve Mithat Sancar, toplantıdan 2 gün sonra seçimde aday çıkarmayacaklarını açıkladı.

Muharrem İnce'nin adaylığı

Milleti İttifakı'nda HDP krizi yaşanmaya ve aşılmaya çalışılırken, muhalefet kanadında bir diğer gündem de Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adaylığı.

Kılıçdaroğlu'nun, CHP'nin bir önceki seçimdeki adayı İnce'yi henüz ikna edememesi, 'oylar bölünüyor' olarak yorumlanıyor.

Bu nedenle kendini garantiye almak isteyen CHP Lideri, parti ziyaretlerine Memleket Partisi'ni de ekledi.

"Muharrem İnce’nin CHP ile görüşme trafiği devam edecektir"

Gelişmeler devam ederken ortaya yeni bir iddia daha atıldı.

İyi Parti Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın, Sözcü Gazetesi yazarı Ruhat Mengi'ye konuştu.

Aydın, konuşmasında İnce’nin oyları bölmesine yönelik yapılan yorumları şöyle değerlendirdi:

Yarış en sonunda yarışan adaylar arasındaki mücadeleye dönüşecek. Kazanma odaklı düşündükleri için, ‘Biz bugüne kadar elimizden geleni yaptık ama bu iş olmadı’ diyenlerin, yarışan adayların Millet İttifakı adayının etrafında toplanacağını düşünüyorum. Çünkü büyün siyasal mücadelelerde seçim dönemi yaklaştıkça bu gerçekliği yıllardır büyün seçimlerde gördük. Aynı şey tekrarlanacaktır, çünkü bu seçim artık bir Türkiye meselesi haline geldi. Çünkü Türkiye’nin bu seçimin mutlaka kazanılması gerektiği konusunda hemfikir haline gelmiş milyonlarca insan var.



O bakımdan Muharrem İnce’nin geçen zaman içerisinde mutlaka CHP ile görüşme trafiği devam edecektir, böyle bir durumda çekilmesi halinde ülkenin geleceğiyle ilgili önemli bir karara katkı sağlamış bir insan olarak da bana göre tarihteki yerini alır. Bunu yapmadığı takdirde, en kötü ihtimalle seçim ikinci tura kalır ama ben bu seçimin ikinci tura kalacağını düşünmüyorum.

Sekizinci cumhurbaşkanı yardımcılığına yeşil ışık

Koray Aydın, İnce’ye cumhurbaşkanlığı yardımcılığı teklif edilip edilmeyeceğine ilişkin soruya ise şöyle yanıt verdi:

Bunlar Sayın Kılıçdaroğlu’yla kendi arasında, iki parti arasındaki görüşmelerde belirlenebilecek bir konudur. Niye olmasın, olabilir.”

Muhalefetin 7 Cumhurbaşkanı yardımcılı formülü

12 kez bir araya gelen ve aday krizi yaşayan 6'lı masa, yapılan son toplantıda aldığı kararlarla gündem oldu.

Masadan krizle ayrılan ve 4 gün sonra geri dönen Meral Akşener, İmamoğlu ile Yavaş için Cumhurbaşkanı Yardımcılığı teklifinde bulundu.

Akşener'in teklifi, masada yeni bir krize neden oldu. Bunun üzerine alınan yeni kararda, Kılıçdaroğlu masadaki diğer liderlere koltuk dağıttı.

Bu kapsamda masadaki tüm genel başkanların, Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması kesinleştirildi.

Öte yandan Akşener'in sunduğu teklif de ortak mutabakat metninin 12. maddesinde de yer aldı.