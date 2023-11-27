İyi Partili Kürşad Zorlu: Bu hafta da 12 adayımızı paylaşacağız İyi Parti sözcüsü Kürşad Zorlu, Eskişehir, İzmir ve Kahramanmaraş’ta belediye başkan adaylarını belirlediklerini söyleyerek, "Bu hafta da bir değişiklik olmazsa eğer 12 adayımızı vatandaşlarımızla paylaşacağız" dedi.

DHA

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Zorlu, 81 ilde kendi adaylarını çıkarma kararı aldıklarına işaret ederek, "3 büyükşehir Eskişehir, İzmir ve Kahramanmaraş’ta büyükşehir belediye başkan adaylarımızı belirledik. 4 ilde, 40 ilçede ve toplam beldelerle birlikte 59 yerleşim yerinde adaylarımızı belirlemiş bulunuyoruz. Bu hafta da bir değişiklik olmazsa eğer 12 adayımızı vatandaşlarımızla paylaşacağız." dedi.

Soruları da yanıtlayan Zorlu, İyi Parti olarak seçimlere yönelik yüzleşmesini yapmış yegane parti olduklarını belirtti.

"Bu iftira sisteminin karşısında gerçekten büyük bir şaşkınlık içindeyiz ve takip ediyoruz"

Zorlu, "Sayın Genel Başkanımız kongre konuşmasında, sonra 26 Ağustos'taki çıkışında açıkça söyledi. Hatamız, eksikliğimiz yönüyle özür diledi. Dün akşam bir televizyon kanalında açıkça genel başkanımız ve İyi Parti hedef alınarak ‘ihaleyi bırakmak’ adıyla bir tabir kullanıldı. Bu kadar bir iftira ve propaganda sisteminin içerisinde bir siyasi partinin hedef alınıyor olması, bunu milletimizin takdirine bırakıyoruz. İyi Parti tek başına seçime girme iradesini ve kararlılığını ortaya koyduktan sonra yalanla gerçeğin bir araya sokuşturulduğu, iftiranın içerisine konuşlandırıldığı bir propaganda sistemi yürütülüyor. Bize yönelik iddialar, eleştiriler hepsinin başımızın üstünde yeri var. Bütün sorulara da cevap veririz. Ama siz yarın milletimize cevap veremezsiniz. Bu davanın, cesurlar hareketinin kökeninde Türk milliyetçiliği vardır, kararlılık vardır, karşı duruş vardır, dayatmaya karşı isyan vardır. Bizim 'üçüncü yol' dediğimiz bu sürecin elbette Türk milletinin dayanaklarıyla ilişkisi vardır. Bunları anlatacağız biz. Milletimize gidecek bir kez daha anlatacağız. Yetmedi bir kez daha anlatacağız. Ama bu iftira sisteminin karşısında gerçekten büyük bir şaşkınlık içindeyiz ve takip ediyoruz. Böyle bir kapsamlı propaganda saldırısını asla kabul etmiyoruz." diye konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)