Belek'te lüks bir otelde 5.000 TL'lik odada kalan Dilara Türkkan, cuma vakti şampanya patlatarak Instagram'da paylaştı.

İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan kızı Dilara Türkkan paylaşımlarıyla yine eleştirilerin hedefi oldu.

Daha önce evinde verdiği partide erkek dansöz oynatması ve babasının forsunu kullanarak siren sistemli bir araçla emniyet şeridinden hızla gittiği görüntüleri ile gündeme gelen Dilara Türkkan, bu sefer cuma vakti yaptığı paylaşımla gündemde.

İyi Partili Lütfü Türkan'ın kızından şampanyalı paylaşım İZLE

CUMA VAKTİ ŞAMPANYA

Belek'te lüks bir otelde 5.000 TL'lik odada kalan Dilara Türkkan, Cuma vakti şampanya patlatarak Instagram'da paylaştı.

Görüntülere sosyal medyadan tepki veren vatandaşlar, Lütfü Türkkan'ı hedef alarak "Bu adamın ülkücü olduğuna inanan var mı?", "Millet aç diyen Lütfü Türkkan'ın kızına iyi bakın" yorumunda bulundu..