İyi Partili Lütfü Türkkan, Adil Karaismailoğlu'na tazminat ödeyecek İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu tarafından açılan davada 35 bin TL tazminat ödemeye mahkum edildi.

DHA

AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olduğu dönemde, İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Bartın çevre yolu ihalesiyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle 250 bin liralık tazminat davası açtı.

İstanbul 14'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi, davanın kısmen kabulüne karar verdi.

Mahkeme kararını verdi: Türkkan 35 bin TL ödeyecek

Mahkeme, Lüftü Türkkan'ın Adil Karaismailoğlu'na 35 bin TL tazminat ödemesine hükmetti.

Karaismailoğlu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "İyi Partili Lütfü Türkkan'ın müfteri olduğu mahkeme kararıyla da onaylandı. Küfür ve iftirayla beslenen bu zata güzel bir cevap olması umuduyla; kendisinden kazandığım tazminatı şehit ve gazilerimizin ailelerine bağışlayacağım." dedi.