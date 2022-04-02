İyi Partili Lütfü Türkkan, hakaretten tazminata mahkum edildi

İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, 4 yıl önce, o dönem MHP Manisa İl Başkan Yardımcısı olan İbrahim Göktuğ'a hakaret ettiği gerekçesiyle 10 bin TL tazminat cezasına çarptırıldı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, 19 Ağustos 2018’de Twitter üzerinden “Öldüğü günmüş bugün Tevfik Fikret’in. Şairin ‘Bu ülkede bir gün sabah olacak’ dediğinden bu yana 100 yılı bile geçti. Ne kadar daha bekleyeceğiz?” paylaşımını yaptı.

“SABAH OLDU SEN HALA UYUYORSUN DALLAMA”

Paylaşıma, o dönem MHP Manisa İl Başkan Yardımcısı İbrahim Göktuğ, “Sabah oldu sen hala uyuyorsun Lütfü” şeklinde yorum yazdı.

Göktuğ’a direkt mesaj atan Türkkan, “Sabah oldu sen hala uyuyorsun dallama. Senin gibi öküzler uyumaya devam ettikçe gün de aymayacak” dedi.

Bu mesajın üzerine MHP İl Teşkilatı da harekete geçti.

KARAR DURUŞMASI

4 yıl önce Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

Türkkan hakkında, Manisa 5'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açıldı.

O davada geçtiğimiz 29 Mart’ta karar çıktı.

3 DERNEĞE BAĞIŞLADI

Davanın, 29 Mart'ta görülen karar duruşmasında mahkeme Türkkan’ın, 10 bin TL tazminat ödemesine hükmetti.

Göktuğ, kazandığı tazminatı Manisa'da şehit ailelerine yönelik faaliyet gösteren 3 derneğe bağışladı.

“HUKUKİ SÜREÇ SONUÇLANDI”

İbrahim Göktuğ, avukatı Hüseyin Alp İlker ve dönemin MHP Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk, Manisa Adliyesi önünde açıklama yaptı.

Erkan Öztürk, “Milliyetçi Hareket Partisi'nin onurlu il başkanlığını yaptığım süreçte yöneticimiz hatta aile üyemizden birine Lütfü Türkkan beyefendinin kendisine hakaret söylemleri olmuştu. Biz de bunun üzerine hukuki süreci başlatmıştık. Hukuki süreç sonuçlandı. Mahkeme kendisini para cezası ödemeye karar verdi. Biz bu parayı arkadaşlarımızla birlikte şehit ve gazi derneklerine bağışlama kararı aldık.” dedi.

“AMACIMIZ BİR GÖSTERİŞ DEĞİL”

İbrahim Göktuğ ise “Adını anmaktan utandığımız Lütfü Türkkan, şahsıma hakaret ve küfretmişti. Kendisi bu sürecin sonunda tazminata mahkum edildi. Biz bu parayı anne, baba ve kardeşlerimiz olan şehit ailelerine vereceğiz. Buradaki amacımız bir gösteriş değil.” diye konuştu.

TEŞEKKÜR ETTİLER

Açıklamaya destek veren Şehit, Gazi Aileleri Koruma ve Kalkındırma Derneği Genel Başkanı İbrahim Sagun ile Manisa Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Adnan Kaya da tazminatı şehit ve gazi ailelerine bağışlaması nedeniyle Göktuğ'a teşekkür etti.