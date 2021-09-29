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İyi Partili Lütfü Türkkan hakkında '36 milyon doları batırdı' iddiası

İyi Partili Lütfü Türkkan hakkında '36 milyon doları batırdı' iddiası

İyi Partili Lütfü Türkkan'ın Ukrayna ve Gebze'deki fabrikaları ve çiftlikleri için kamu bankalarından çektiği 36 milyon dolarlık krediyi geri ödeyemediği öne sürüldü.