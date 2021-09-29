- Haberler
- Gündem Haberleri
- İyi Partili Lütfü Türkkan hakkında '36 milyon doları batırdı' iddiası
İyi Partili Lütfü Türkkan hakkında '36 milyon doları batırdı' iddiası
İyi Partili Lütfü Türkkan'ın Ukrayna ve Gebze'deki fabrikaları ve çiftlikleri için kamu bankalarından çektiği 36 milyon dolarlık krediyi geri ödeyemediği öne sürüldü.
- İHA
- 29.09.2021 - 15:30
İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Ukrayna ve Gebze'deki fabrikalarına ve çiftliklerinde kamu bankaları aracılığıyla kullandığı toplam 36 milyon dolar tutarındaki krediyi ödeyemediği öne sürüldü.
İddiaya göre Lütfü Türkkan'ın ödeyemediği krediler nedeniyle icra takibi başlatılacağı da belirtildi.
İHA MUHABİRİNE SALDIRIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ
Lütfü Türkkan, haziran ayında da Kocaeli'de bulunan çiftliğindeki 15 kaçak yapıyla gündeme gelmişti.
Türkkan'ın kaçak çiftliğinde yıkım çalışmalarını takip eden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Mustafa Uslu, Türkkan'ın çalışanları ve yakınları tarafından feci şekilde darbedilmişti.