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- İYİ Partili Lütfü Türkkan hakkındaki fezleke Meclis'e ulaştı
İYİ Partili Lütfü Türkkan hakkındaki fezleke Meclis'e ulaştı
- DHA
- 12.11.2021 - 14:48
- Güncelleme : 12.11.2021 - 15:29
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte katıldığı Bingöl programında şehit ağabeyi Tahir Gürmen'e küfreden İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması için harekete geçildi.
Tahir Gürmen'in suç duyursunda bulunmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırladı.
Türkkan hakkında başsavcılık tarafından hazırlanan fezleke, Meclis'e ulaştı.
FEZLEKE KARMA KOMİSYONA HAVALE EDİLDİ
Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması için oluşturulan fezleke, Adalet Bakanlığı'na gönderildi.
Fezleke, daha sonra TBMM Başkanlığı'na gönderildi. Meclis Başkanlığı, fezlekeyi Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon'a havale etti.
İYİ Partili Lütfü Türkkan şehit yakınına küfretti +18
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: MECLİS'TE KALAMAZ
Lütfü Türkkan'ın şehit ağabeyine küfür etmesi sonucu oldukça öfkelenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, "Meclis'te kalamaz" diyerek "Kimse şehitlerimizin bacılarına hakarette bulunamaz. Onların alnını karışlarız, gereken yapılacak." demişti.