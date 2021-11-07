İyi Partili Lütfü Türkkan istifa etti

Bingöl'de şehidin ağabeyine ağır bir şekilde küfür eden Lütfü Türkkan; kınama ya da ihraç cezalarıyla karşı karşıya kalmadı. Türkkan, göstermelik olarak grup başkanvekilliğinden istifa ettirildi.

Türkiye'nin gündemi İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan...

Bingöl'deki esnaf ziyareti sırasında kendisine "HDP ile ne yapıyorsunuz" diyen şehit ağabeyine "Senin bacını s..." şeklinde küfreden Lütfü Türkkan, skandal bir olaya imza attı.

Yaşanan olay tepkileri de beraberinde getirdi.

Birçok siyasi isim ve şehit aileleri Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi.

GÖREVİNİ BIRAKTI

Lütfü Türkkan, yaptığı yazılı açıklama ile görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in talebi üzerine İyi Parti Grup Başkan Vekilliği görevimden istifa ediyorum. Gereğini bililerinize arz ederim." ifadelerine yer verildi.

Böylelikle İyi Parti'nin yeni grup başkanvekili, yarın gerçekleşecek kapalı grup toplantısında seçilecek.

KINAMA YOK İHRAÇ YOK, PARTİ TABANI RAHATSIZ

Milliyetçi bir çizgide olduğunu savunan İyi Parti'nin, şehit ağabeyine küfür eden Lütfü Türkkan hakkında kınama ya da ihraç kararı vermemesi parti tabanında tepkilere neden oldu.

Göstermelik olarak grup başkanvekilliği görevinden istifa eden Lütfü Türkkan, bir süre Meral Akşener'in programlarına katılamayacak.

Şehit ağabeyine küfür eden Lütfü Türkkan'ın Genel Başkan Meral Akşener tarafından partiden ihraç edilmesi isteniyordu.

Meral Akşener ise Lütfü Türkkan'ın sadece partideki görevinden istifa etmesinin yeterli olacağına karar verdi.

İYİ Partili Lütfü Türkkan şehit yakınına küfretti +18

Meral Akşener'in şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'a tepkisi merak konusu HABERİ İÇİN TIKLAYIN