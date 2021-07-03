İyi Partili Lütfü Türkkan, Necmettin Erbakan'ı hedef aldı

Lütfü Türkkan'ın merhum Başbakan Necmettin Erbakan'a yönelik sözlerine Saadet Partisi sessiz kaldı, AK Parti'den tepki geldi.

İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Kanal İstanbul üzerinden hükümeti eleştirirken merhum Başbakan Necmettin Erbakan hakkında da çirkin ifadeler kullandı.

"ERBAKAN BOŞ TARLAYA TEMEL ATARDI"

Türkkan, "Hafta sonu Kanal İstanbul projesinin temelini atıyoruz diye Kuzey Marmara Otoyolu'yla ilgili eski bir projenin köprü temelini attılar. Erbakan da çok temel atardı. İş bir ara o kadar ilerledi ki boş tarlaya temeller attılar. Aradan 40 sene geçmiş, aynı hadiselerin devamı bizi üzüyor" ifadelerini kullandı.

SAADET SESSİZ KALDI

İyi Partili Lütfü Türkkan'ın bu sözleri Saadet Partisi'nin tabanında rahatsızlığa neden olurken, Saadet Partisi yönetimi bu ifadelere sessiz kaldı.

ÜZGÜNÜM DİYEREK GEÇİŞTİRDİ

Sosyal medyada gelen tepkiler üzerine Lütfü Türkkan bir açıklama daha yaptı ve "AK Parti İktidarı'nın Kanal İstanbul projesini eleştirirken ülkemizin kalkınmasına dair duruşundan taviz vermeyen Merhum Necmettin Erbakan Hoca ile ilgili sözlerimin yanlış bir anlaşılmaya sebep olmasından dolayı üzgünüm." dedi.

AK PARTİ'DEN TEPKİ

AK Parti Grup Başkanvekili M. Emin Akbaşoğlu, Twitter hesabı üzerinden Lütfü Türkkan'a şu sözlerle yanıt verdi: "Nasıl ülkemizin kalkınması için canla başla çalışan rahmetli Erbakan Hocamıza iftira attıysanız, tarihimizin en büyük hizmet ve eserlerini aziz milletimize kazandıran Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a da iftira atıyorsunuz Sn @LutfuTurkkan şahidimiz eserlerimiz ve milletimizdir."