İyi Partili Lütfü Türkkan şehit ağabeyine küfretti

Lütfü Türkkan'ın, Meral Akşener'in Bingöl ziyaretinde "HDP ile ne yapıyorsunuz?" diyen şehit ağabeyine küfretmesi herkesi şoke etti.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün Bingöl'e ziyaret gerçekleştirdi.

Parti yöneticileri ve milletvekilleriyle kente gelen Akşener, burada esnafa seslendi.

Akşener'in esnaf ziyareti sırasında şehit ağabeyi bir vatandaş da İyi Parti'nin, HDP ile yakın ilişki kurduğunu savunarak tepkisini dile getirdi.

Bunun üzerine polis ekipleri, acılı ağabeyi bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı.

İyi Partili Lütfü Türkkan şehit yakınına küfretti VİDEO

"SENİ BACINI Sİ..."

Daha sonra şehit ağabeyinin yanına giden İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, şahsın boynuna sarılıp bir süre dinledi.

Türkkan, acılı ağabeyin, "Benim kardeşimin bütün vücudu parçalandı. Günlerce ayaklarını aradılar. HDP'yi, Selo'yu savunan bir kadın bu. Evet bu savunuyor. Kahvaltıya gidiyordu." sözleri üzerine "Senin bacını s..rim." diyerek küfretti.

"İŞTE BUNLAR BU"

Türkkan'ın küfrünü işiten şehit ağabeyi, "Sen nasıl bana küfediyorsun? Sen bana nasıl bacını si... diyorsun? Gördünüz mü işte bunlar bu işte. Bir de oy isteyecekler. Seni tanıyorum sen merak etme." diye isyan etti.

Tepkili ağabey, güvenlik güçlerince bölgeden uzaklaştırıldı.