İyi Partili Mehmet Tolga Akalın, Karabük'te fezlekelere ilişkin konuştu

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, TBMM'ye iletilen fezlekelere ilişkin, "İYİ Parti terör yanlısı ve teröre destek veren her teşebbüsün dimdik ve doğrudan karşısındadır." dedi.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, partisinin Karabük İl Başkanlığında gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de 20 Haziran 2021'de bir erken baskın genel seçim olacağını varsaydıklarını, bu seçime de İYİ Partinin tek başına katılacağını varsaymak suretiyle bir seçim hazırlık programı yaptıklarını, bu çalışma kapsamında Karabük ilini ziyaret ettiklerini söyledi.

Partisinin kuruluş amacını, çalışmalarını ve hedeflerini anlatan Akalın, bir soru üzerine TBMM'ye iletilen fezlekelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

"MASUMİYETİN ÖLÇÜSÜNÜ BELİRLEMEK MAHKEMENİN İŞİ"

"İki şeyi birbirinden ayırmamız lazım. Hayata dair masumiyetin ölçüsü, mahkeme-i kübranın işidir. Yani Allah'ın mahkemesinin işidir." diyen Akalın, şöyle devam etti:

"İYİ PARTİ, TERÖRE DESTEK VEREN HER TÜRLÜ TEŞEBBÜSÜN KARŞISINDADIR"

"Hukuk ve siyaset olaya dair masumiyetlerle ilgilidir. İyi Parti terör yanlısı ve teröre destek veren her teşebbüsün dimdik ve doğrudan karşısındadır. Gelecek fezlekelerin her birini ayrıntılı olarak görecek, tahlil edecek, değerlendirecek, devlet yönetecek o vakur Türk milliyetçiliği algılayışı ve anlayışının gereğini ifade etmekten de asla çekinmeyecektir. O aklı, feraseti gösterecek tavrında bizim içimizde olduğunu arkadaşlarımız bilsinler. Biz devlet yönetmeye talip bir siyasal kadroyuz, onun oluşturduğu vakur ve ciddiyetle hareket ederiz. Hukuksuzluğa da bölücülüğe de asla ve asla imkan tanımayız."





"ALLAH YOLLARINI AÇIK ETSİN"

İyi Parti'den kopmaların yaşanacağı, yeni partilerin kurulması ihtimallerine dair bir soruya Akalın, "Allah yollarını açık etsin" diyerek cevap verdi.

Ümit Özdağ ile yakınlığını, geçmişte yaptıkları çalışmaları anlatarak belirten Akalın, "2015 yılında MHP'de başladığımız mücadelede, kendisinin iki kurucu ortaktan birisi olduğunu İyi Parti'de söylüyor Ümit hoca ama ben bir hatırlatmada bulunayım. Biz imzalara 1 Aralık 2015 yılında başladık, 15 Ocak 2016 yılında MHP Genel Merkezine teslim ettik. Ümit hoca, bizim aramıza 24 Şubat 2016 yılında geldi. Ümit hoca bizimle birlikte seferde yoktu. Zafer yaklaştığında bizim aramıza gelmişti. Şimdi bugün bu kendilerinin bir tercihidir. Kime ve neye karşı parti kurduklarına ilişkin söylemleri de yarın kendi geleceklerini ve politikalarını belirleyecektir. Allah yollarını açık etsin. Allah gayret kuvvet versin." diye konuştu.

Akalın, sözlerini şu ifadelerle sonlandırdı:

"Bizim açımızdan da bu ayrışmada ben hayır görüyorum açıkçası. Bakış itibarı ve bakış açıları itibarıyla da hayır görüyorum."