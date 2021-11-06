İyi Partili Müsavat Dervişoğlu, Lütfü Türkkan'a sahip çıktı

İyi Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, şehit ağabeyine küfreden Lütfü Türkkan'a sahip çıkarak Türkkan'ın partisi adına özür dilediğini söyledi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ziyaretinde tepki gösteren şehit ağabeyine küfreden Lütfü Türkkan'a yönelik tepkiler devam ediyor.

Türkkan, sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile küfrettiği şehit yakınından özür dilemek yerine genel başkanı Akşener'den özür dilemişti.

Parti içinde özrü kabul edilen Türkkan'ı vekil arkadaşları da destekledi.

İyi Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, İzmir'in Tire ilçesinde kadınların el işi ürünlerini satmak üzere Tire Belediyesi desteğiyle kurulan Güneşin Kadınları İzmir Kooperatifi'nin açılışında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"TÜRKKAN PARTİ ADINA ÖZÜR DİLEDİ"

Türkkan'ın parti adına özür dilediğini belirten Dervişoğlu, "İyi Parti'nin yetkili bir sözcüsü olarak bu özür toplumu tatmin etmediyse ben de partim adına özür diliyorum. Olmaması gereken, yaşanmaması gereken bir şey.





"PROVOKASYON SÖZ KONUSU"

Evet orta yerde bir provokasyon söz konusu. Biz gittiğimiz her yerde bu tür provokatif girişimlere karşı azami ölçüde tedbirliyiz. Birçok sıkıntıları da yaşıyoruz. Yandaş medyanın muhabirleri, hükümete yakın ajansların birtakım muhabirleri birtakım kurgular yapıyorlar. Bunlar hoş şey değil. İktidar partisi, iktidar kanadı bunu yapıyor. Biz de kendimizi zaman zaman kontrol etme kabiliyetimizi yitirmiş oluyoruz.

"KİMSE MERAK ETMESİN"

Yani ne olursa olsun, olmaması gereken bir şey. Bunu Sayın Lütfü Türkkan da söyledi, özür diledi. 'İyi Parti ne yapacaktır' diye merak ediyor şimdi herkes. Kimse merak etmesin. Ne yapılacaksa zamanı geldiğinde yapılır." ifadelerini kullandı.

İYİ Partili Lütfü Türkkan şehit yakınına küfretti +18 VİDEO