Aydın'da İyi Partili Nazilli Belediyesi tarafından açılan parka Süleyman Demirel'in heykeli dikildi. Açılışa Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da katıldı.

Millet İttifakı'nın heykel belediyeciliği kaldığı yerden devam ediyor.

Son olarak Aydın'da İyi Partili Nazilli Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in ismini taşıyan ve elinde şapkasıyla heykeli bulunan parkın açılışı yapıldı.

HEYKELİN AÇILIŞINA DEMOKRAT PARTİ GENEL BAŞKANI DA KATILDI

Açılışa, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, siyasi partilerin il ve ilçe Başkanları Gaziler, Muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

PLAKET VERİLDİ, SİNEVİZYON GÖSTERİMİ YAPILDI

Süleyman Demirel Parkı ve heykelinin açılışında Gültekin Uysal'a plaket sunuldu.

Açılış programında Süleyman Demirel ile ilgili sinevizyon gösterimi de yapıldı.

İyi Partili Nazilli Belediyesi'nden Süleyman Demirel heykeli VİDEO