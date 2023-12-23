İyi Partili Oktay Vural ile İbrahim Özkan birbirine girdi: Oğlunuz ABB'de çalışmaya devam edecek mi? İyi Parti İBB Grup Başkanvekili'nden istifa eden İbrahim Özkan'a CHP'nin Çanakkale Belediyesi'ni kazanması durumunda makam veya unvan verileceği iddiası ortaya atıldı. Konuyla ilgili paylaşım yapan Oktay Vural'a cevap veren Özkan, Vural'a Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde çalışmaya devam eden oğlunu sordu.

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Yerel seçimlerde CHP ile iş birliğine gitmeyen İyi Parti'de peş peşe istifa depremleri yaşandı.

1 ay içerisinde 6 milletvekilinin istifa ettiği partiye bir şok da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nden geldi.

Yerel seçimlerde CHP ile iş birliğini savunan İBB İyi Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in talebiyle görevinden istifa etti.

Kararın ardından İBB İyi Parti Grubu Grup Başkanvekili seçmek için toplanmış ve 7 Meclis üyesi yeniden İbrahim Özkan’nın Grup Başkanvekili olması için oy kullandı.

Milletvekillerinin istifası sonrası bir darbe de İBB Grubu'ndan geldi

Böylece Akşener’in grup başkanvekili görevinden istifası istediği Özkan, yeniden Grup Başkanvekili oldu.

İyi Parti, üyelerin teamüle aykırı davrandığını iddia ederek kararı alan 7 üyenin disipline sevk edildiğini açıkladı.

Kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen İbrahim Özkan ve 5 İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis üyesi istifa etti.

Özkan ile ilgili Çanakkale Belediyesi iddiası: İyi Parti'den istifa etmeleri halinde makam ve unvan sözü verildi

Yaşananların ardından İyi Parti Balıkesir Milletvekili Aday Adayı olan Funda Dilara Arıkan, İbrahim Özkan ile ilgili bir iddia ortaya attı.

Arıkan, İbrahim Özkan'ın CHP'li Muharrem Erkek'in Çanakkale Belediye Başkan adaylığını önceden bildiğini öne sürdü.

Özkan'a CHP cephesinden bir teklif gittiğini de iddia eden Arıkan, "Adaylığı dün akşam açıklandı ama ne hikmetse İbrahim Özkan çok önceden Muharrem Erkek’in aday olacağını biliyordu. Hatta Çanakkale meclis üyemizi Muharrem Erkek ile dilediği zaman görüştürecek ilişkisi, yakınlığı ve mesaisi vardı ki meclis üyelerimizin İYİ Parti’den istifa etmeleri halinde Chp belediyesinden bir kısım makam ve unvanların sözünü verebildi." dedi.

"Arka kapı diplomatı, başkan adayını CHP Parti Meclisinden çok önce kesin öğrenmiş"

Arıkan'ın İbrahim Özkan'a yönelik ifadeleri ise İyi Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural tarafından paylaşıldı.

Vural yaptığı paylaşıma, "İlginç... CHP Parti Meclisi 21 Aralık'ta Sayın Muharrem Erkek'i Çanakkale Belediye Başkan Adayı olarak belirlemiş. İlginç olan ise İYİ Partiden azledilmiş kendinden menkul “arka kapı diplomatı” aday tesbitinden 5 gün önce Çanakkale Belediye Meclis Üyemize istifa etmesi için makam-mevki vaadi ile teklif götürdüğünde Sayın Erkek'in kesin aday olacağını ve onunla görüştüreceğini, bu konuyu Başkanla görüştüklerini belirtmişti. Yani "arka kapı diplomatı" başkan adayını CHP Parti Meclisinden çok önce kesin öğrenmiş. Nasıl öğrenmiş? Ön kapıdan mı? Kimden? Kimin eli kimin cebinde diyesim geldi... Derin ilişkiler..." notunu düştü.

"Oğlunuz Ankara BB çalışmaya devam edecek mi?"

Vural'ın paylaşıma bu kez de İbrahim Özkan'dan yanıt gecikmedi.

Özkan, Oktay Vural'a oğlunun Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde çalışmaya devam edip etmeyeceğini sordu.

Özkan, "Sn. Vural ben komplocu meclis üyenizin talebini ilgili CHP yerel yönetimler Başkan yardımcısına ilettim. Paylaştığım gibi talep meclis üyenizden geldi. Bu konulara gitmek istemesem de siz Hür ve Müstakilci olduğunuz için oğlunuz Ankara BB çalışmaya devam edecek mi? İYİ partide pankart asan, broşür dağıtan o kadar emekçi genç varken diğer oğlunuzu İYİ Parti TBMM gruba danışman yapmanızı hangi siyasi ahlakla anlatabilirsiniz." ifadelerini kullandı.