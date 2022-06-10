İyi Partili Oral, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Kılıçdaroğlu'nun Alevi olması nedeniyle seçilmesinin zor olacağını söyleyerek muhalefette tartışma yaratan İyi Partili İbrahim Halil Oral, CHP Lideri'ne özür ziyaretinde bulundu.

İyi Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, katıldığı bir programda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili sözlerinin tartışmalara neden olması üzerine dün Kılıçdaroğlu'ndan randevu talebinde bulunmuştu.

Oral, bugün CHP Genel Merkezi'ne gelerek Kılıçdaroğlu ile görüştü.

Kılıçdaroğlu'na özür ziyaretine gitti

Partiden ayrılırken gazetecilere açıklamada bulunan Oral, "Sayın Genel Başkan'dan dün randevu istemiştik, çok naziktiler sağ olsun, bugüne randevu verdi." dedi.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Oral, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

"Gösterdiği nezaket için çok teşekkür ederim"

AA'nın aktardığına göre Oral, şunları söyledi:

"Yapılan o spekülasyona, bilgi kirliliğine ilişkin bir değerlendirmede bulunduk. Çok keyifli, çok güzel bir karşılama oldu. Nezaketen çok değerliydi. Bir Çin atasözü var 'Nezaket hiçten gelir ama her şeyi satın alır.' Gösterdiği nezaketi için çok teşekkür ediyorum. Basın açıklamamda her şeye yer verdim, başka yapabileceğim bir açıklama yok."





"6 Genel Başkan kimi aday gösterirse arkasındayız"

Kılıçdaroğlu'nun, yaptığı açıklamalarla ilgili ne söylediğinin sorulması üzerine Oral, "O da çarpıtılmış ve kırpılmış bir ifade olduğunun farkında. Millet İttifakı'nda Sayın Genel Başkan'ımız, 6 Genel Başkan kimi aday gösterirse Kılıçdaroğlu olabilir, başkaları olabilir, ben ve arkadaşlarımın sonuna kadar onunla olacağımızı söylemek isterim." diye konuştu.

İyi Partili Oral ne demişti?

İbrahim Halil Oral, Ankara Masası'nda Fatih Atik'in konuğu olmuştu.

Oral, Kılıçdaroğlu'nun olası Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili ifadeler kullanmış, söyledikleri nedeniyle partisinin disiplin kuruluna sevk edilmişti.

Oral şu ifadeleri kullanmıştı:

"Aleviler bizim kardeşimizdir. Bin yıldır bu topraklarda Alevi ve Kürtler ile beraber yaşarız. Aleviler bizim kardeşimizdir, Kılıçdaroğlu'nun Alevi olması benim açımdan bir engel değil, çünkü ben tanıyorum, ilkelerini biliyorum. Ama Türk toplumu açısından yani Sünni diyebileceğimiz daha Müslüman kesim tarafından bu bir endişedir. Bu, oy verilmemesi gereken bir problemdir. Bu açıdan bakılabilir.

Ama dediğim gibi, Türkiye'nin o gerçeklerini düşünüp, siyasette maksat kazanmaktır. Onun için ben de o konuya, Türkiye'deki genel objektif açısından baktığımda bir çekince görürüm. Farklı bir isimle çıkılır. Türkiye'nin yüzde 65'i yüzde 70'i muhafazakar profil çiziyorsa, ona hitap edebilen, o kesimin rahatlıkla oy verebileceği bir insan tipi. Genel başkanlarımız bu profile uygun bir aday seçecektir ve onu Türk milletinin önüne koyacaklardır, bundan hiç şüphem yok."

İbrahim Halil Oral: Kılıçdaroğlu'nun alevi olması, sünni müslüman kesim tarafından bir endişedir



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İbrahim Halil Oral, Alevilerle ilgili ifadeleri nedeniyle özür diledi

İyi Parti, İbrahim Halil Oral'ı disiplin kuruluna sevk etti