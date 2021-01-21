İYİ Partili Selçuk Türkoğlu, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i takip etti

İYİ Parti Bursa İl Başkanı Türkoğlu'nun FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i takip etmesi tepkilere neden oldu.

İYİ Parti içinde FETÖ iddiaları artmaya devam ederken, dikkat çeken bir olay yaşandı.

GÜLEN'İ TAKİP ETTİ

Partinin Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, sosyal medya hesabından, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'i takip etti.

Türkoğlu gelen tepkiler üzerine Gülen'i takipten çıktı.

"BİZE VİDEO ÇEKTİRİP MECLİS'E SOKMAYAN MASAL ANLATMASIN"

İYİ Parti Kurucu Üyesi Ali Türkşen, "İYİ Parti'ye FETÖ giremez abla" sözleriyle Meral Akşener ile reklam videosu çekmişti. Türkşen, partiden istifa ettikten sonra "Bize video çektirip Meclis'e sokmayan masal anlatmasın" diyerek Akşener yönetimine FETÖ ile mücadele konusunda eleştirilerde bulunmuştu.

Bunun dışında en dikkat çeken bir başka suçlama ise geçtiğimiz aylarda İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun "FETÖ'cü" olduğu iddiasında bulunan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ olmuştu.

Ümit Özdağ, Buğra Kavuncu’yu FETÖ’cülükle suçladı İZLE