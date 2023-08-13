İyi Partili Turhan Çömez ile CHP'li Gaye Usluer canlı yayında tartıştı: Size göre yüzde 60 ile kazanıyordu CHP'li eski vekil Gaye Usluer ile İyi Partili Turhan Çömez canlı yayında tartıştı. Usluer, Çömez'in milletvekili seçildiği Balıkesir'in bir önceki yerel seçimlerde kaybedilmesiyle ilgili konuşunca Çömez'den tepki geldi. Çömez, "Ona bakarsınız Kemal Bey de seçimlerden önce %60 kazanıyordu sizin anketlerinize göre" göndermesinde bulundu.

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ensonhaber.com

Genel seçimlerin kaybedilmesinin ardından muhalefette tartışmalar sürüyor.

CHP ve İyi Parti arasında yerel seçimlere yönelik bir ittifak olup olmayacağına dair herhangi bir adım atılmazken, İyi Parti cephesinde 'kendi adaylarımızla girelim' görüşü hakim.

Diğer yandan da Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı nedeniyle seçimin kaybedildiğini söyleyen İyi Partililer, CHP ile yapılacak olası bir ittifakın kendilerine yine kaybettireceği görüşünde.

Canlı yayında CHP-İyi Parti kavgası

Hal böyleyken CHP'nin eski milletvekilli Gaye Usluer ve İyi Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Sözcü TV'de yayınlanan programda birbirine girdi.

Kazanılan şehirler kadar kaybedilenlerin de ittifakların sonucu olduğunu söyleyen CHP'li Usluer, Turhan Çömez'in vekil seçildiği Balıkesir örneğini verdi.

Balıkesir örneği gerginliği artırdı: Kaybedilen şehirler de ittifakların sonucudur

Usluer, "Elbette ki ittifaklar karşılıklık fedakarlıklar yapılarak oluşturulmuştur. Ancak bunun sonuncunda örneğin Balıkesir ili, sayın Turhan Çömez'in de milletvekili olduğu il yapılan anketlerde CHP adayı tarafından alınabiliyor görülürken ittifak nedeniyle İyi Parti'ye verilmiştir ve Balıkesir kaybedilmiştir. Esasında hep o kazanılan 11 büyükşehiri konuşuyoruz ama kaybedilen şehirler de ittifakların sonucudur. Bunları da belki tartışmak gerekir. İyi Parti '11 büyükşehir bizim sayemizde alındı' diyor ama burada karşılıklı fedakarlık süreci oluşmuştur. Örneğin Balıkesir CHP adayı olduğunda kazanılabiliyorken İyi Parti orada iddiada bulunmuştur. 'Biz alalım, biz alırız' diye, alamamıştır" ifadelerini kullandı.

"Söyledikleriniz doğru değil"

İyi Partili Turhan Çömez ise Gaye Usluer'in bu sözleri üzerine 2019'daki yerel seçim döneminde CHP teşkilatlarının çalışmadığı için Balıkesir'in kaybedildiğini söyledi.

Çömez, "Haksız ithamda bulunuyorsunuz. Söyledikleriniz doğru değil Balıkesir özelinde. Ben şimdi kalkar 'CHP teşkilatları çalışmadı desem polemik büyür. Söyledikleriniz yanlış' ifadelerini kullandı.

"Kemal Bey de seçimlerden önce %60 kazanıyordu sizin anketlerinize göre"

Kılıçdaroğlu'nun genel seçimde aday olmasının hata olduğunu ima eden Çömez, Usluer'e "Ona bakarsınız Kemal Bey de seçimlerden önce %60 kazanıyordu sizin anketlerinize göre" diyerek yanıt verdi.

O anlar kameraya böyle yansıdı.